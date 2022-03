SPÖ-Vorwurf an ÖVP wegen Schottergrube: „Wählertäuschung“

Werbung

Bereits vor zwei Jahren waren zwei Petitionen gegen den Bau einer neuen Schottergrube im Nationalrat eingebracht worden: eine seitens der SPÖ von Nationalratsabgeordnetem und Bürgermeister von Trumau (Bezirk Baden) Andreas Kollross, die andere vom Korneuburger ÖVP-Nationalratsabgeordneten Andreas Minnich. Beide hatten das Ziel, das Projekt zwischen Gerasdorf und Seyring zu verhindern, indem man die Eignungszonen ändert, die für den Schotterabbau gewidmet sind.

In den 1960er-Jahren waren in Gerasdorf rund 200 Hektar Land als Sand- und Kiesgewinnungszonen festgelegt worden. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Umweltschutz keinen großen Stellenwert, außerdem war Gerasdorf weitaus geringer besiedelt. Heute seien die Eignungszonen nicht mehr zeitgemäß, weshalb man sich in den Petitionen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bei möglichen Sand- und Kiesgewinnungszonen wünschte. Die festgelegten Flächen einfach umzuwidmen, ist nicht mehr möglich, weshalb eine Änderung im Mineralrohstoffgesetz (MinroG) notwendig wäre.

Um ebendiese Debatte ging es am 9. März im Parlament: Es wurde abgestimmt, ob die eingebrachten Petitionen dem Wirtschaftsausschuss zugewiesen werden sollten, wo eine Verhandlung zur Änderung des MinroG möglich wäre. Stattdessen die Enttäuschung: Grüne und ÖVP stimmten gegen eine Weiterleitung in den Fachausschuss. Die Petitionen wurden „zur Kenntnis genommen“, sie seien zwar noch im Plenum diskutierbar, aber sonst gäbe es keine parlamentarischen Möglichkeiten mehr, meint Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim (SPÖ).

Minnich (ÖVP) zu Veto: „Ist keine schlechte Sache“

Sie und Kollross sprechen von einer Showpolitik der ÖVP: „Das ist klare Wählertäuschung. Die Menschen in unserer Region müssen erfahren, dass Abgeordnete der ÖVP vor Ort anders reden, als sie im Hohen Haus agieren.“

Andreas Minnich war nicht im Ausschuss anwesend, verteidigt aber seine Parteikollegen: „Eine Kenntnisnahme ist keine Ablehnung. Es ist keine schlechte Sache, dass die ÖVP dagegen gestimmt hat, die Petition im Wirtschaftsausschuss zu behandeln. Jetzt wird es erst einen Diskurs im Nationalratsplenum zu dem Thema geben.“ Dass die bereits geplante Schottergrube noch verhindert werden kann, sei schwierig, da es schon einen rechtsgültigen Bescheid für den Bau gibt. Es sei dennoch bereits viel bewirkt worden, da das Projekt nun kleiner als geplant ausfällt.

Die Gerasdorfer SPÖ befürchtet, dass ohne die Änderung des MinroG weitere Abbaustellen im Gemeindegebiet entstehen könnten. Das könnte zu einer erhöhten Feinstaubbelastung, einem größeren Schwerverkehrsaufkommen und verminderter Lebensqualität führen. Man wolle weiterkämpfen, gegen die bereits geplante Schottergrube gehe man rechtlich vor, so SPÖ-Bürgermeister Andreas Vojta. Sollte das nicht zum Ziel führen, könne es zu gewaltigen Bürgerprotesten kommen, warnt er.

