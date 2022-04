Sportplatz: Kein Thema für Öffentlichkeit?

Werbung

Bei der letzten Gemeinderatssitzung sorgte die Verschiebung von Themen wie die Sportplatz-Renovierung in den nicht-öffentlichen Teil für Verwunderung. Die ÖVP spricht von „Verschleierung“.

Am Sitzungsanfang wurden zwei Dringlichkeitsanträge eingebracht: Einerseits forderten SPÖ und ÖVP eine budgetäre Erhöhung des Sozialfonds um 25.000 Euro. ÖVP und Grünen setzen sich danach in einem gemeinsamen Antrag für die Sanierung der Trainingsplätze des SV Gerasdorf ein. Während die Sozialfondserhöhung im öffentlichen Teil einstimmig beschlossen wurde, sorgte die Sportplatz-Thematik für Aufruhr. Nach einer Sitzungsunterbrechung wurde entschieden, das Thema im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung zu besprechen.

ÖVP-Stadtrat Kaldun Hana sieht darin eine parteipolitische Taktik: „Die Erneuerung des Sportplatzes wollte der Bürgermeister im nicht-öffentlichen Teil behandeln, um die jahrelange Untätigkeit der SPÖ-Stadtregierung in dieser Causa zu verschleiern. Sobald er mit kritischen Wortmeldungen rechnet, verschiebt er Tagesordnungspunkte ohne Grund in den nicht-öffentlichen Teil.“

Gesetzlich sind Gemeinderatssitzungen öffentlich, sensible Themen wie Personalangelegenheiten oder Tagesordnungspunkte, die der Amtsverschwiegenheit oder dem Steuergeheimnis unterliegen, können aber in einem nicht-öffentlichen Teil besprochen werden. Der Gemeinderatsvorsitzende oder mindestens drei Mitglieder können eine Verschiebung beantragen, den Beschluss dazu fasst aber der Bürgermeister.

Vojta: „Verlegung immer im Interesse der Gemeinde“

Bei der Gerasdorfer Gemeinderatssitzung waren neben Tagesordnungspunkten wie Subventionen, Bebauungsplanänderungen und Personalangelegenheiten auch Themen wie die Gerasdorfcard, der Hortverein, Radargeräte und das Jugendzentrum Kapellerfeld im nicht-öffentlichen Teil besprochen worden. Dass diese Angelegenheiten abseits der Öffentlichkeit diskutiert wurden, sehen die Parteien gespalten. Neos-Gemeinderat Benjamin Scepka meint, bisher seien alle besprochenen Themen mit gutem Grund im nicht-öffentlichen Teil behandelt worden: „Es geht meistens um Details, die noch nicht öffentlich gemacht werden können.“

Auch die Grünen finden es angemessen, dass Angelegenheiten wie die Sanierung des Sportplatzes unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen wurden. Aber es gäbe auch Themen, die man in beiden Bereichen hätte behandeln können, so Stadtrat Paul Vogler.

Die FPÖ sieht die Debatte ähnlich, Anliegen wie die Erneuerung des Sportplatzes seien sinnvollerweise abseits der Öffentlichkeit besprochen worden, im Fall des Jugendzentrums sei es „diskutierbar, aber nicht verkehrt“. FPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Ruf beruhigt: „Wenn es so einen Streitfall gibt, kommt es zur Diskussion. Dazu ist es bei der Sitzung aber nicht gekommen, also war es wohl für alle Parteien in Ordnung.“ Rechtlich kann der Gemeinderat beschließen, einen Gegenstand zurück in die Verhandlung in der öffentlichen Sitzung zu verweisen.

SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta: „In der Gemeindeordnung ist ganz genau geregelt, was im nicht-öffentlichen Teil besprochen werden soll. Es gibt überhaupt keine Versäumnisse oder Verschleierungen, die Themen in den nicht-öffentlichen Teil zu verlegen, ist immer im Interesse der Gemeinde. Beim SV Gerasdorf waren alle froh, dass es nicht öffentlich war, und auch beim Jugendzentrum Kapellerfeld gibt es nichts zu verbergen. Ich finde es schade, dass die ÖVP anscheinend das gute Einvernehmen im Gemeinderat zerstören will.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.