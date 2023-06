Sportwelt im G3 wurde eröffnet

Das G3 feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum. Das bringt nicht nur Freude mit sich, denn durch die Zehn-Jahres-Umstrukturierung laufen viele Mietverträge der Händler aus. Einige Geschäfte wollen sich nun vergrößern, andere hingegen werden geschlossen. Um gegen den Leerstand zu wirken, wurde in den letzten Monaten ein großer Umbau gewagt.

Am Freitag war es dann so weit. Mit prominenter Unterstützung wurde die neue Sportwelt eröffnet, die sich In- und Outdoor auf insgesamt 8.000 Quadratmetern erstreckt. Während sich im Inneren des Shoppingcenters acht neue Sportgeschäfte angesiedelt haben, wurde an der Außenseite der Mall eine „Outdoor Sports Area“ errichtet. Dazu gehören ein Kinderspielplatz, eine Kletterwand sowie ein großer Pump- und Trailtrack, auf dem die ersten Jugendlichen bereits eifrig Fahrrad-Tricks üben. Wer nun in den Sportgeschäften Fahrräder oder Wanderschuhe kaufen will, kann sie vorher auf dem Track testen. Damit wolle man die Stärken des stationären Handels hervorheben, so Centermanagerin Maxi Frank. „Wir bieten ein Erfassen, Erleben und Ausprobieren von Produkten. Das kann man online nicht machen“, so Frank.

Um gegen den Onlinehandel konkurrieren zu können, setzt das G3 auch immer weiter auf eine Kombination aus Shopping und Erlebnis. So bietet das Center im Juni nun auch kostenlose Sportkurse wie zum Beispiel Yoga oder eine Einführung in BMX ein. Auch ein Flying Fox und ein Bag Jump Turm, die temporär vor dem Gebäude aufgestellt sind, sollen mehr Besucher anlocken.

Gerasdorfs Bürgermeister Alexander Vojta (SPÖ) erhofft sich damit auch viel jugendliches Publikum. Er überlegt, eine Kooperation mit dem G3, etwa in Form von Gutscheinen, einzugehen, um die Gerasdorfer Jugend mehr für die Sportwelt zu begeistern. Auch beim öffentlichen Verkehr hat Vojta große Ideen: „Mein Plan wäre es, die Öffis von Wien zum G3 zu verlängern, damit das Center ein Öffi-Knotenpunkt wird. Momentan ist das aber noch Zukunftsmusik.“ Derzeit gibt es zwar einen kostenlosen Bus von Floridsdorf zum G3, an die umliegenden Ortschaften ist die Mall öffentlich jedoch nur wenig angebunden.