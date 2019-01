„Gerasdorf ist für die Zukunft gerüstet“, freut sich SP-Bürgermeister Alexander Vojta mit einem Blick auf das Finanzmanagement. Seit dem Jahr 2008 wurden in neun von zehn Jahren Überschüsse im ordentlichen Haushalt erwirtschaftet, allein in den Jahren 2016 und 2017 betrug der Überschuss in Summe 1,8 Mio. Euro.

Einige große Projekte für die kommenden Jahre sind finanziell schon geplant. Das Gebäude des Wirtschaftshofs wird neu errichtet, außerdem werden ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Gerasdorf, die Ausweitung der Radwege in Gerasdorf sowie der Bau einer Kläranlage finanziert.

„Das Projekt Kläranlage ist betriebswirtschaftlich sinnvoll, es macht Gerasdorf unabhängig von der Gebührenpolitik der Gemeinde Wien und schließt Sanierungsmaßnahmen der bestehenden Abwasserbeseitigungsanlage mit ein“, erläutert Vojta die Notwendigkeit der Maßnahme. „Aufwendungen im ordentlichen Haushalt werden immer auf Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft“, betont er.