Stadt sichert Grundstück für Gymnasium-Standort

Werbung

Da Gerasdorf immer weiter wächst, bemüht sich die Gemeinde schon seit mehreren Jahren um den Bau eines Gymnasiums im Ort ( die NÖN berichtete ). Als das Bildungsministerium im „Schulentwicklungsplan 2020“ ankündigte, ein neues Bundesgymnasium im Norden Wiens zu errichten, bewarb sich auch Gerasdorf als Standort. Man wäre bereits gut darauf vorbereitet, erzählt Bürgermeister Alexander Vojta.

Die Gemeinde habe im Stadtzentrum bereits ein 12.000 Quadratmeter großes Grundstück reserviert und warte auf die Entscheidung des Bildungsministeriums, so der Stadtchef. Sollte es zu einer Zusage kommen, könnte sofort zu bauen begonnen werden. „Wir hätten sogar ein Grundstück, wo als Übergangslösung Gymnasiumklassen beginnen können. Dann könnten bei der Eröffnung nicht nur erste Klassen, sondern vielleicht schon eine dritte Klasse in den Neubau einziehen“, erklärt er.

Auch hat Gerasdorf eine eigene Studie bei TU-Professor Wolfgang Feilmayr in Auftrag geben lassen, um den Bedarf eines Gymnasiums zu überprüfen. Das Ergebnis: Derzeit gibt es rund 600 Schüler in Gerasdorf und Umgebung, die einen Platz im Gymnasium in Anspruch nehmen könnten – Tendenz steigend. Momentan müssen die Schüler nach Wien oder Wolkersdorf ausweichen.

„Unsere Volksschulkinder mit den besten Noten müssen in Wien bitten und betteln, dass sie einen Platz bekommen. Wir wollen den niederösterreichischen Kindern auch in Niederösterreich einen Platz geben“, betont der Bürgermeister. Auch das Wolkersdorfer Gymnasium könnte durch den Bau in Gerasdorf entlastet werden, gibt Vojta zu denken. Momentan seien dort alleine in der ersten Schulstufe bereits 25 bis 30 Schüler aus Gerasdorf, das entspricht der Größe einer Klasse.

Laut den Gymnasiumsplänen wäre genug Platz; 32 Klassen für Ober- und Unterstufe sind angedacht. So könnten auch Schüler aus Gemeinden wie Hagenbrunn und Großebersdorf, aber auch aus dem Bezirk Gänserndorf die neue Schule besuchen. Für die öffentliche Anbindung plant die Gemeinde einen Schulbus sowie Radwege, die vom Bahnhof ausgehen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.