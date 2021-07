Vor allem im Sommer ist der Bereich der verlängerten Schulgasse – nach der Volksschule bis zum Badeteich – stark befahren. Autos kommen kaum aneinander vorbei und müssten dem Gegenverkehr deshalb über die Bankette ausweichen. Das wiederum sorgt dafür, dass Staub aufgewirbelt wird.

Fahrbahn ist zu schmal

Erich Spindlböck, ein Gerasdorfer Bürger, der von dieser Staubbelastung aufgrund seines Wohnsitzes unmittelbar betroffen ist, sieht die Stadtgemeinde in der Pflicht, hier zu handeln, die Bankette dürfen laut Gesetz nämlich nicht befahren werden. Durch die schmale Fahrbahnbreite werden die Fahrzeuglenker aber indirekt „zur Begehung eines Verwaltungsstrafdelikts verleitet“, erklärt Spindlböck. Denn kaum jemand würde auf diesem Weg mit dem Auto bis zur nächsten Ausweichmöglichkeit zurückschieben.

Die Staubbelastung in diesem Bereich hat den Gerasdorfer letztlich dazu gebracht, sich an die Stadtregierung zu wenden. „Wir möchten die geplante Gerasdorfer Schottergrube aufgrund der damit verbundenen Staubbelastung verhindern, tun aber nichts gegen die bereits vorhandene Staubbelastung in der Gemeinde“, ist der Anwohner verärgert. Eine Rückmeldung seitens der Gemeinde erfolgte bis dato allerdings nicht, weshalb sich Spindlböck schließlich an die NÖN wandte.

Gemeinde sieht noch keinen Handlungsbedarf

SPÖ-Verkehrsstadtrat Manuel Schneider zeigt Verständnis für das Problem. Da es allerdings keine weiteren Beschwerden von Bürgern über die Staubbelastung gegeben hätte und auch sonst keine Anzeigen bei der Polizei aufgegebenen wurden, sieht er derzeit noch keinen dringenden Handlungsbedarf.

Es gilt daher vorerst, die Wertigkeiten zu relativieren: „Sofern uns nicht mehr Bürgerbeschwerden erreichen, steht das Problem leider auf der Prioritätenliste nicht ganz oben“, bedauert Schneider.