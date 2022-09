Suche nach Kinderärztin: Lösung ist in Griffweite

Schon seit mehreren Jahren bemüht sich die Gemeinde, einen Kinderarzt mit Kassenvertrag in die Stadt zu holen (die NÖN berichtete). Bisher konnten Familien nur Wahlärztin Gisela Kenda besuchen oder mussten in andere Städte oder zu Allgemeinmedizinern ausweichen.

Stadtchef Vojta sieht Vorteile in einer Gemeinschaftspraxis. Foto: privat

Ab 2023 soll sich das jedoch ändern: Dank intensivem Werben für den Standort Gerasdorf konnten drei Bewerberinnen gefunden werden. Zwei Kandidatinnen sind in der engeren Auswahl, doch es steht auch in der Überlegung, eine Gemeinschaftspraxis zu eröffnen. Mit zwei Ärztinnen würde es bessere Öffnungszeiten und häufigerer Bereitschaftsdienste geben, erklärt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta. Derzeit seien die Ärztinnen jedoch noch dabei, sich abzustimmen.

Die Gemeinde steht nun vor neuen Herausforderungen. So versucht man nun, eine offene Kassenvertragsstelle nach Gerasdorf zu bringen. Die Überlegung sei es, dass sich die Ärztinnen den Vertrag aufteilen, oder eine der beiden als Wahlärztin arbeite, erläutert Vojta: „Im Idealfall gibt es dann sowohl Versorgung für Leute, die dringend eine Kassenärztin brauchen, als auch für Familien, die sich eine Wahlärztin leisten können und sich wünschen, dass die Ärztin sich mehr Zeit für ihre Kinder nimmt.“

Weiters muss ein geeignetes Gebäude für die Ordination gefunden werden. Man stehe bereits in Kontakt mit Wohnbaugenossenschaften, um sich Platz in einem Neubau zu sichern, so der Stadtchef. 2023 soll die Ordination dann eröffnet werden, wenn eine Fertigstellung bis dahin gelingt. Dass Gerasdorf bei der Suche nach einer Kinderärztin sogar mehrere geeignete Bewerberinnen gefunden hat, ist großes Glück. In Österreich herrscht derzeit ein Kinderärztemangel, allein in Niederösterreich sind neun Kassenstellen unbesetzt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.