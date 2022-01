Suche nach Kinderarzt

Wegen der Nähe zu Wien zieht es immer mehr Menschen nach Gerasdorf, da runter auch viele Jungfamilien mit ihrem Nachwuchs. Über 2.000 Kinder gibt es aktuell im Ort, doch deren ärztliche Versorgung wird zum Problem. „Wir haben mehr als 15 Ärzte, aber wir kämpfen schon seit Jahren um einen Kinderarzt auf Kasse“, klagt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta.

Zwar gibt es mit Gisela Kenda in Kapellerfeld eine Wahlärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, doch wer sich Behandlungen nur mit Hilfe der Krankenkasse leisten kann, muss nach Korneuburg oder Stockerau ausweichen.

Doch auch in der Bezirkshauptstadt ist die Situation prekär. Zwar gibt es zwei Kinderärztinnen auf Kasse, doch ihre Ordinationen sind mehr als gut gefüllt. „Korneuburg ist ein breites Einstromgebiet. Es kommen daher sehr viele Patienten aus Wien, Deutsch-Wagram oder Gänserndorf, weil sie dort überlastet sind“, berichtet Ada Kovats, die ihre Praxis in der Wiener Straße betreibt. Die Kapazitäten reichen nicht mehr aus, um alle jungen Patienten zu behandeln, Neugeborene nimmt die Ärztin gar nicht mehr in ihrer Kartei auf.

Schlechtere Bezahlung und viel Bürokratie für Kassenärzte

„Das ist keine optimale Versorgung, vor allem für Familien, die sich keinen Wahlarzt leisten können“, so Kovats. Sie versteht aber auch, warum sich viele Kinderärzte gegen einen Kassenvertrag entscheiden: „Als Wahlarzt kann man sich alles viel einfacher einteilen, es gibt weniger Regeln und man kann alles selbst entscheiden.“

Neben schlechter Bezahlung müssen sich Kassenärzte auch mit komplexer Bürokratie abmühen, die zu einem enormen Aufwand außerhalb der Ordinationszeiten führe. Mehr Zeit für Wesentliches und eine Anpassung der Honorare wünscht sich Kovats. Und auch, dass ihr Beruf mehr Wertschätzung bekommt: „Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, aber irgendwann kann man dann selbst auch nicht mehr, weil man für seine Familie auch Energie braucht. Es ist alles sehr belastend.“

Es ist keine Kassenstelle ausgeschrieben

Momentan seien fast ein Viertel der Kinderarzt-Kassenordinationen in NÖ nicht besetzt, heißt es von der Ärztekammer. Laut der Presseabteilung stehe der Bezirk Korneuburg mit seinen drei Ärzten jedoch vergleichsweise gut dar. Andere Bezirke hätten nicht einmal einen Wahlarzt für Kinder- und Jugendheilkunde, und auch Spitäler seien von dem Mangel betroffen. Warum es so wenig Interesse an Kassen-Kinderärzten gibt, kann sich die Ärztekammer nicht erklären.

Es scheinen in einem gewissen Zeitraum zu wenige Menschen dafür ausgebildet worden zu sein. Um mehr Pädiater für einen Kassenplatz zu begeistern, versuche man, individuelle Vertragslösungen auszuarbeiten. Die Verantwortung sehe man aber bei der ÖGK, die über die Verträge und somit auch die Bezahlung der Ärzte bestimmt.

Dass Gerasdorf bald einen Kinderarzt bekommt, ist eher unwahrscheinlich. Derzeit ist keine Kassenstelle hier ausgeschrieben. Das könnte sich zwar durch die stetig steigende Bevölkerungszahl ändern, doch von Seiten der Ärztekammer ist man nicht optimistisch: „Wir könnten neue Kassenstellen schaffen, aber es gibt niemanden, der sie besetzen will.“

