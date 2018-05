Geht es nach der SPÖ Gerasdorf, soll der Badeteich attraktiver gestaltet werden. „Ich verfolge ein umfassendes Konzept, das einige Jahre in Anspruch nehmen wird“, sagt der zuständige SP-Stadtrat Michael Kramer.

Im ersten Schritt wurden zwei neue Sanitärgebäude errichtet. Die Container, die in den nächsten Wochen noch mit Holz verkleidet werden, sind aber dennoch nur eine Übergangslösung. „Für die nächsten paar Jahre ist das eine gute Alternative, langfristig verfolgen wir aber weitere Lösungen“, so Kramer. Ein weiterer Punkt auf der To-do-Liste sind Badeliegen für die Gäste. „Im ersten Probelauf wurde eine geringe Anzahl bestellt. Da diese gut ankommen, werden wir die Bestellung nochmals aufstocken“, so Kramer. Die Liegen werden um einen Euro pro Tag vermietet.

"Motorikpark bereits diesen Sommer nutzbar"

Und noch eine Neuigkeit verrät der Stadtrat: „Angrenzend an das Areal Badeteich entsteht gerade ein Motorikpark, der bereits diesen Sommer benutzbar ist.“ Kurzfristig wird der Motorikpark nur außerhalb des Badeteichs zugänglich sein, mittelfristig soll es aber einen direkten Zugang geben.

Auch die Parkplatzsituation möchte die Bürgermeister-Partei endlich in den Griff bekommen, war dies doch schon bereits für 2017 angekündigt. „Wir sind gerade mit unserem Planungsbüro in engem Kontakt und sind zuversichtlich, dass es bald eine Entlastung geben wird.“ Rund 100 zusätzliche Pkw-Parkplätze sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sollen geschaffen werden. Hetzen will sich Kramer aber nicht lassen: „Wir gehen äußerst kostensparend und effizient mit dem Geld um. Es ist mir besonders wichtig, keine übereilten Maßnahmen zu treffen“, betont er.