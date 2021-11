Trauer um Franz Dietersdorfer

Wie die ÖVP bekanntgibt, ist Franz Dietersdorfer am 16. Oktober verstorben ist. Er wurde 97 Jahre alt. "18 Jahre lang hatte er sich im Gemeinderat für die Bürger Gerasdorfs eingesetzt", so die ÖVP. Er war ebenso viele Jahre Ortsparteiobmann in Gerasdorf-Ort und Mitglied des Stadtparteivorstands.

Stadtparteiobfrau Margarete Insam-Polleros erinnert sich: „Franz Dietersdorfer hat jahrelang in der Gemeinde und unserer Partei mit Einsatz, Fleiß und Loyalität für die Gerasdorferinnen und Gerasdorfer gearbeitet. Dafür danke ich ihm von Herzen! Mein herzliches Beileid gilt seinen Hinterbliebenen. Ruhe in Frieden, lieber Franz!“