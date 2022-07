Ukraine: Nach guter Ankunft wollen sie jetzt helfen

Werbung

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs mussten Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. So auch die Familie Lytvynenko, die sich nun in Gerasdorf einlebt und nebenbei ihren Landsleuten helfen will.

Im schattigen Garten in der Oberlisse sitzt Familie Lytvynenko am Tisch und trinkt Tee: Mutter Veronika, Vater Oleksandr und die drei Kinder Natali (13), Olha (11) und Andrii (9). Daneben Susi Probst, die die Unterkunft zu Verfügung gestellt hat. Man unterhält sich lebhaft mit Händen und Füßen, eine Mischung aus Deutsch, Ukrainisch und Englisch ist zu vernehmen.

Oft hilft der Google-Übersetzer, aber mittlerweile verstehen und sprechen die Lytvynenkos auch schon Deutsch. Innerhalb kürzester Zeit haben sie die Sprache erlernt. Die Kinder, welche die Volks- bzw. Mittelschule in Gerasdorf besuchen, lernen die Sprache dort und üben sich bereits als Dolmetscher.

Jetzt ist alles gut. Jetzt wollen wir helfen.“

Veronika Lytvynenko, Geflüchtete Ukrainerin

Anfang März waren die Eltern und ihre Kinder mit dem Auto in den Westen aufgebrochen, um vor dem Krieg zu flüchten, erzählt Veronika Lytvynenko: „Es war schwierig, durch die Ukraine zu reisen, weil Russland das ganze Territorium bombardiert hat. Es gab riesige Staus auf den Straßen und die Menschen versuchten zu fliehen.“ Von ihrem Zuhause in der Stadt Bila Zerkwa nahe Kyiv machten sie sich auf den Weg. „Wir sind gefahren und wussten nicht, was uns hier erwarten würde. Aber wir haben verstanden, dass es hier sicherer ist“, schildert Veronika.

Nach langer Fahrt erreichten sie Österreich, wo sie entschieden, vorerst zu bleiben. So wurden sie in Wien registriert und in einem Hotel untergebracht. „Auf der Straße in Wien trafen wir das Mädchen Jaqueline. Sie postete auf Facebook, dass unsere Familie eine Unterkunft braucht. Susi Probst hat reagiert und uns eine Unterkunft bereitgestellt“, erzählt Lytvynenko.

Ihre Tochter habe vorher in der Wohnung gewohnt, schildert Probst: „Im Februar ist sie ausgezogen, und dann hat der Krieg in der Ukraine angefangen. Weil die Wohnung im Firmengebäude ist und man sie daher nicht gut vermieten kann, schauten wir, ob Flüchtlinge eine Unterkunft suchen.“ Auf Facebook entdeckte sie den Post über die Familie, und so wurde der Kontakt hergestellt. Mithilfe von Spenden konnte Probst die Wohnung möblieren, außerdem gründete sie eine Facebook-Gruppe für ukrainische Familien im Weinviertel, um sich besser zu vernetzen und über Behördengänge austauschen zu können.

Anfangs gab es dabei noch Schwierigkeiten: „Die Lytvynenkos sind sehr zeitig gekommen und ich war dann wegen dem Anmelden mit ihnen auf der Gemeinde. Die dort haben aber selbst noch nicht gewusst, wie das funktioniert.“ Mittlerweile hat Gerasdorf bereits Erfahrung mit der Aufnahme von Flüchtenden gesammelt. Rund 150 von ihnen leben in den Ortsgebieten, es wurden bereits mehrere Treffen für sie organisiert und die neue Mittelschule hat sogar eine eigene Ukraine-Klasse.

„Österreich ist sehr schön, Gerasdorf ist eine schöne Stadt und es leben sehr freundliche Menschen hier“, meint Veronika. Die Familie hat viel Kontakt mit ihren Nachbarn; sie gehen oft gemeinsam spazieren oder zum Badeteich, Sohn Andrii spielt außerdem im Fußballverein. Zweimal die Woche fahren er und seine Schwestern nach St. Pölten, um Gymnastik und Leichtathletik zu trainieren.

Auch Vater Oleksandr Lytvynenko ist erleichtert, wieder eine Beschäftigung gefunden zu haben. Während er und Veronika in der Ukraine ein eigenes Unternehmen führten, arbeitet er nun als Schwerarbeiter in Probsts Firma. Er ist froh, dass er seine Familie finanziell wieder unterstützen kann.

Veronika will nun etwas zurückgeben: „Susi und ihre Familie und Freunde haben uns sehr geholfen. Jetzt ist alles gut. Jetzt wollen wir den Familien helfen, die in der Ukraine geblieben sind.“ Sie hat Kontakt zu einem Verein in Bila Zerkwa aufgenommen, der einkommensschwache Familien unterstützt, welche die Ukraine nicht verlassen konnten. Gemeinsam mit der Gemeinde Gerasdorf sammelt sie Spenden, die in die Ukraine gebracht werden. Derzeit werden benötigte Hilfsgüter im Gerasdorfer Rathaus entgegengenommen und gesammelt.

