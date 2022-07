Unterschriften für mehr Parkplätze bei Ärzten

Werbung

Nachdem Patienten über Parkstrafen beim Ärztezentrum geklagt haben, meldet sich Internistin Sabine Hofmann zu Wort. Ihr Vorwurf: Die Gemeinde ignoriere den Parkplatzmangel.

Schon seit zehn Jahren ordiniert Hofmann in Gerasdorf. Ihre Praxis im Ärztezentrum auf der Leopoldauer Straße wird von verschiedensten Patienten besucht; viele sind auf ein Auto angewiesen, da sie weit weg wohnen oder zu gebrechlich sind. Doch seit Gerasdorf die Kurzparkzone und die damit einhergehende ortsweite Parkkontrolle eingeführt hat, ist die Anreise eine Herausforderung. Wie kürzlich berichtet, werden Patienten, die ihr Auto in den Seitengassen an den Fahrbahnrand stellen, abgestraft. Gründe dafür sind die geringe Fahrbahnbreite oder das Parken am Sickerstreifen.

„Legale“ Parkplätze reichen bei Weitem nicht aus

„Seit einigen Wochen werden an genau diesen Parkplätzen nun Strafmandate ausgestellt, wobei keinerlei Beschilderung auf den Sachverhalt hinweist und viele Patienten in gutem Glauben dort parken, wo sie das bisher ohne Probleme getan haben“, klagt Hofmann. Neben den Abstrafungen sorgt sie sich auch um das Ergebnis der Maßnahmen: „Wo sollen die Leute jetzt parken?“ Viele der Patienten seien älter und müssten nahe der Ordination parken, doch die verbliebenen „legalen“ Parkplätze reichen bei Weitem nicht aus.

Bürgermeister Alexander Vojta widerspricht: „Wir schauen uns die Parksituation beim Ärztehaus jeden Tag an. Zu jeder Tageszeit sind dort Plätze frei.“ Alternativ zu den bei der Praxis vorhandenen Parkplätzen könne man auch auf der Leopoldauer Straße parken, da die dortige Kurzparkzone für einen normalen Arztbesuch ausreiche.

Er sieht die Verantwortung bei den Ärzten, die verpflichtet seien, ihren Patienten eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen zu bieten. Im Ärztehaus gäbe es dafür eine Parkgarage, die man den Besuchern zur Verfügung stellen könne, meint Vojta. Diese würde dank des Lifts sogar barrierefreien Zugang zur Praxis bieten. Warum die Ärzte jene Parkplätze nicht anbieten, wisse er nicht. Er betont: „Ich bleibe bei meinem Standpunkt: Es gibt genügend Parkplätze!“

Garagenplätze sind nicht verfügbar

Internistin Hofmann weist die Argumente Vojtas zurück. Es gäbe nur acht Tiefgaragenplätze, die bereits von den Leuten genutzt würden, deren Betrieb im Haus ansässig sei. Selbst wenn diese Parkplätze freistehen würden, wäre die Einfahrt zu anspruchsvoll für viele Patienten, meint Hofmann. So sei das Umdrehen nur schwer möglich. Sie ärgert sich, weil die Gemeinde den Parkplatzmangel nicht ernst nehme: „Warum sollte ich ein Problem aufwerfen, wenn es keines gibt?“

Sie hat in ihrer Praxis eine Unterschriftenliste zum Parkproblem aufliegen, die bisher von mehr als 100 Patienten unterschrieben wurde. „Die Patienten würden doch nicht unterschreiben, wenn es gute Parkplätze gäbe.“ Hofmann wünscht sich, dass die Gemeinde das Problem ernst nimmt, behebt und die Strafen aussetzt. Auf Nachfrage kündigte Bürgermeister Vojta an, den Stadtplaner zu konsultieren, um Parkplätze zu schaffen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.