In der Stadtgemeinde Gerasdorf wurden in jüngster Zeit immer wieder Jungbäume gepflanzt. Damit ihr Überleben gesichert werden kann, ist eine entsprechende Bewässerung notwendig. Aus diesem Grund wurden rund 300 „Aquadrops“ installiert. Dabei wird das Wasser langsam an den Untergrund abgegeben.

„Ein bis zwei Bewässerungsvorgänge in der Woche sind damit ausreichend, um Jungbäume mit dem notwendigen Wasser zu versorgen“, erklärt Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ). Die Kosten für diese Anschaffung belaufen sich auf rund 4.000 Euro.

Eine Ausweitung des Bewässerungssystems ist bereits angedacht, da in Zukunft noch weitere Jungbäume im Gerasdorfer Gemeindegebiet gepflanzt werden sollen.