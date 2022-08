„Wie ein Besuch bei Freunden“: Bürgermeister on Tour

Werbung

40 Tage Action hat sich SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta für den heurigen Sommer vorgenommen. Schon seit dem 18. Juli besucht er jeden Tag andere Orte in der Stadtgemeinde, Events und Menschen in Gerasdorf unter dem Motto „Der mobile Bürgermeister auf Sommertour“.

Sein Ziel ist es, wieder mehr direkten Kontakt zur Bevölkerung herzustellen, und mehr über deren Anliegen herauszufinden. „Ich möchte sehen, ob die Projekte, die wir in Gang gesetzt haben, auch wirklich bei den Bürgern und Bürgerinnen angekommen sind oder ob es auch Probleme gibt“, so Vojta. Er freut sich, dass er nach zweijähriger Corona-Pause nun wieder durch die Stadt „touren“ und viele Menschen persönlich treffen kann.

Bisher war die Tour des Bürgermeisters sehr vielfältig gestaltet: Neben Events wie dem Sommerkino oder dem einjährigen Jubiläum der Foodbox begutachtete Vojta auch technische Neuerungen der Gemeinde wie die E-Tankstellen oder die Kläranlage.

„Mein Highlight war alles, was mit Jugend zu tun hatte“, grinst Vojta. Er begleitete Ausflüge der Sommerferien-Erlebnistage, besuchte den Jugendraum in Seyring und beglückte das Fußballsommercamp des SC Kapellerfeld mit Eis.

Café-Nachfolge und Kindergarten als Themen

Doch neben den positiven Erlebnissen wurde der Bürgermeister auch auf Probleme aufmerksam gemacht. So besuchte er das Gemeindezentrum Föhrenhain, das von verschiedenen Vereinen genutzt wird. Im Gebäude befinden sich auch die Räumlichkeiten des ehemaligen Café Föhrenhain, das jedoch geschlossen wurde. Der Wunsch der Besucher ist groß, eine Nachfolge zu finden. „Da sind wir dran, wir haben auch schon Bewerber für Gespräche im Herbst“, verspricht Vojta.

Ich könnte nicht sagen, dass es große Probleme gab. Es war bisher wie ein Besuch bei Freunden.“

Alexander Vojta, Bürgermeister von Gerasdorf

Weiters kam durch Gespräche mit den Gerasdorfer Kindergartenleiterinnen das Thema der Betreuungsplätze auf den Tisch. Durch den stetigen Zuzug und das Bevölkerungswachstum werde man in den nächsten Jahren mehr Plätze in Kindergärten, Schulen und Spatzennestern benötigen, berichtet Vojta: „Wir schauen uns das jetzt schon an und werden sicher bald zukunftsweisende Entscheidungen treffen müssen, wenn es um die Errichtung neuer Klassen oder Kindergartengruppen geht.“

Gemeinde als Hort der Stabilität und Ordnung

Auch die Anrainer des Schmatelkateichs wurden vom Bürgermeister besucht, um das geplante CTP-Projekt zu besprechen und ihm ihre Sorgen näher zu bringen. Generell resümiert Alexander Vojta über die bisherigen Erlebnisse seiner Tour: „Ich könnte nicht sagen, dass es große Probleme gab. Es war bisher eher wie ein Besuch unter Freunden, mit denen man gemütlich beisammen sein kann.“

Aufgefallen sei ihm jedoch, dass die Bürger derzeit Themen beschäftigen, die eher weniger mit der Gemeinde zu tun haben. So sei es bei fast jedem Treffen zu Gesprächen über Corona, den Ukraine-Krieg oder die Teuerung gekommen, erzählt Vojta. „Umso wichtiger ist es, dass die Gemeinde ein Hort der Stabilität und Ordnung ist. Meine Aufgabe ist es, zu schauen, dass alles funktioniert und die Leute uns vertrauen können, dass alles erledigt wird“, stellt Vojta fest.

Auch die zweite Hälfte seiner Sommertour verspricht für den Bürgermeister durchaus ereignisreich zu werden: So steht eine Fahrt ins ungarische Tótkomlós an, mit dem eine Städtepartnerschaft abgeschlossen wird. Auch nimmt Vojta sich vor, beim Gerasdorf-Triathlon, bei der Amtseinführung von Pater Angelo sowie bei einem Besuch beim Badeteich den Kontakt mit der Bevölkerung zu suchen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.