Wieder "Schotter"-Wirbel: Angst vor noch mehr Lkw-Verkehr

In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit ein Schreiben über eine Verhandlung zum Bau einer Betonmischanlage inklusive Infrastruktur und Anlageteilen. Standort soll die Salzstraße in Gerasdorf werden. Die Gemeinde tritt aber dagegen auf.

Die Schwierigkeiten der Gemeinde Gerasdorf mit ihren Schottervorkommen nehmen kein Ende. Während man sich noch immer gegen den Kiesabbau der Firma Kovanda wehrt ( die NÖN berichtete ), kämpft die Gemeinde nun mit einem neuen Problem. Das Unternehmen DI Class aus Teesdorf (Bezirk Baden) hat bei der Bezirkshauptstadt um Genehmigung angesucht, eine Betonmischanlage mit dazugehöriger Infrastruktur zu bauen.

Rund 120.000 Kubikmeter Beton sollen dort jährlich produziert werden, zusätzlich würden vier Kiesboxen errichtet werden, die als Lagerstätte dienen. Erbaut werden soll die Anlage in der Salzstraße 5, nahe dem Grundstück, auf dem auch die Firma Kovanda Schotter abbauen will.

In den sozialen Netzwerken wird befürchtet, dass es nun zu einer Verstärkung des Schwerverkehrs in Gerasdorf kommt, vor allem, wenn die beiden Betriebe auf derselben Straße liegen. Lkw, die beim Transport von Kies im Ortsgebiet fahren und dabei für Schmutz und Lärm sorgen, würden nicht weniger werden, und auch der nahe gelegene Badeteich könnte von der Feinstaubbelastung betroffen sein, so die Sorge.

Die Gemeinde versucht nun, gegen das Vorhaben der Firma DI Class vorzugehen. Doch es sei schwierig, etwas dagegen zu machen, erklärt Paul Vogler, Stadtrat der Grünen. Die Grundstücke wurden in den 1960ern zu Kiesabbauzonen umgewidmet und gehören nicht der Gemeinde, dementsprechend habe man wenig Möglichkeiten, das Projekt zu verhindern: „Momentan läuft ein Rechtsverfahren und Gutachten werden erstellt. Allerdings kann es von mehreren Wochen bis zu einigen Jahren dauern, bis das Verfahren abgeschlossen ist.“ Er beklagt, dass die Behörde das Betonmischanlagenprojekt trotz ähnlicher Problematik und räumlicher Nähe nicht gemeinsam mit dem Kovanda-Projekt behandelt, weil es sich dabei um zwei verschiedene Firmen handelt.

So könnte es passieren, dass ein Projekt verhindert, das andere genehmigt wird. SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta wollte zu dem Vorhaben der Firma keinen Kommentar abgegeben, die Gemeinde sei „bekanntermaßen dagegen“. Auch das Unternehmen DI Class wollte keine Auskünfte über laufende Projekte geben.

Bis zur Entscheidung der BH kann es Monate dauern

Am 8. März kommt es in Korneuburg zu einer Verhandlung zwischen den Verfahrensparteien, bei der Nachbarn und die Gemeinde Einwände gegen die Betonmischanlage einbringen können. Sachverständige werden zu den Anliegen Stellung nehmen und die BH entscheidet daraufhin, ob und unter welchen Auflagen das Projekt genehmigt wird. Bis zur finalen Entscheidung kann es sich laut BH um Wochen oder Monate handeln, abhängig davon, wie viele Beschwerden es gibt.

