Bankomatkartendiebstahl und Behebung: Hinweise erbeten!

Das Täter-Duo (laut Polizei ein Mann und eine Frau) ist laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion (LPD) NÖ "dringend verdächtig, am 9. Juni zwischen 9.30 und 9.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Seyring die Geldbörse einer Kundin samt zwei Bankomatkarten und 500 Euro Bargeld gestohlen zu haben".

Anschließend behoben die beiden in einem Bankinstitut in Wien 21 mit einer der beiden Bankomatkarten einen Bargeldbetrag von 1.500 Euro.

Hinweise zur Identität der beiden Beschuldigten (siehe Fotos oben), auch anonym, werden an die Polizeiinspektion Gerasdorf unter der Telefonnummer 059133-3224 erbeten.

