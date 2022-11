Wiener Rad-Highway: „Das hat Potenzial“

Wien plant einen modernen Radweg durch die Stadt, der dann in Gerasdorf an das niederösterreichische Radwegenetz andocken soll. Die Gemeinde sieht darin auch Potenzial für die Gerasdorfer Bevölkerung.

Schon seit Jahrzehnten war eine Autobahn von Wien nach Brünn geplant, doch zur Verwirklichung der „HB 232“ kam es nie. Stattdessen soll auf den noch unverbauten Trassen nun ein Radweg gebaut werden, der über sechs Kilometer von der alten Donau durch Wien nach Niederösterreich führt. Der nördliche Abschnitt des Rad-Highways soll dabei die Gerasdorfer Straße mit der Stammersdorfer Straße entlang des Grenzwegs verbinden.

„Beim Bau der Autobahn hätte der Zaun des Stammersdorfer Friedhofs verändert und der Friedhof verkleinert werden müssen“, erzählt Bürgermeister Alexander Vojta, „außerdem hätte die Straße viel mehr Verkehr angezogen.“ Er freut sich, dass Wien sich stattdessen für einen Radweg entschieden hat, denn von diesem könnten nun auch die Gerasdorfer profitieren. Er sieht besonders für die Bewohner der Siedlung Oberlisse einen Vorteil, da es dort bisher keine Radwege gibt.

Beschreibung sorgt für Verwunderung bei Vojta

Die Stadt Wien beschreibt den geplanten Rad-Highway als „Verbindung der Alten Donau bis zum Marchfeld und dem Regionalpark Drei Anger“, der dort an das niederösterreichische Radwegnetz anschließen soll.

Bei Bürgermeister Vojta sorgt diese Beschreibung jedoch für Verwunderung, denn bisher gibt es in Gerasdorf keinen weiterführenden Radweg, der eine adäquate Verbindung bietet. Es gäbe jedoch die Möglichkeit, den Weg bis zur Brünnerstraße zu verlängern, so Vojta. Dies liege aber auf der Seite Wiens, genauso wie der Rest des Rad-Highways, an dessen Planung und Finanzierung Gerasdorf nicht beteiligt ist. Vojta kündigt an, diesbezüglich Gespräche mit dem Floridsdorfer BezirksvorsteherGeorg Papai zu führen. Er wolle sich beim Bau neuer Radwege nun besser mit Wien koordinieren und auch die Lücke zwischen Leopoldau und Gerasdorf schließen.

Aktuell verbindet das Gerasdorfer Radwegenetz die fünf Ortsteile. Die internationale Radroute Euro Velo 9 und der gemeindeübergreifende Erlebnisradweg „Dampfross & Drahtesel“ führen entlang des Marchfeldkanals durch Gerasdorf bei Wien. Für die Bemühungen um die Infrastruktur für Radfahrer wurde Gerasdorf kürzlich übrigens ausgezeichnet und darf sich jetzt zertifizierte NÖ Radhauptstadt nennen.

Vojta und Stadtrat Robert Bachinger nahmen die Auszeichnung in St. Pölten von Lan deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko entgegen. „Die Zertifizierung würdigt unsere Anstrengungen im Bereich der Radfahrfreundlichkeit“, freuten sich Vojta und Schneider.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.