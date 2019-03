Ein Schreiben wird derzeit in Gerasdorf herumgereicht und erreichte auch die NÖN-Redaktion. Es handelt sich um einen Kaufvertrag, aus dem hervorgeht, dass SP-Bürgermeister Alexander Vojta einen 648 Quadratmeter großen Baugrund in Kapellerfeld zum Schnäppchenpreis von 154 Euro pro Quadratmeter von einem privaten Verkäufer erworben hat.

Der ortsübliche Preis in dem Bereich bewegt sich laut Immobilienplattformen zwischen 300 und 460 Euro. Der Vertrag beinhaltet eine Klausel, mittels der sich die Vertragspartner verpflichten, auf eine Anfechtung des Vertrags „wegen der Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes“ zu verzichten.

„Wenn ich in der Früh aufstehe, kann ich mich in den Spiegel schauen.“Alexander Vojta

Mittlerweile ermittelt auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft, ob der Stadtchef durch Umwidmungsversprechen seine Position missbraucht hat oder Schwarzgeld geflossen ist. Vojta weist diese Vorwürfe „aufs Schärfste zurück“ und will voll und ganz mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, kündigte er im NÖN-Gespräch an: „Ich vertraue auf unsere Justiz!“

Er hätte den Grund von einem langjährigen Freund um 100.000 Euro gekauft, um hier in der Pension seinen Alterswohnsitz zu errichten. Ob die Optik aufgrund des Kaufpreises nicht schief sei, wollte die NÖN wissen? „Ich habe nichts zu verheimlichen, alles ist transparent, wenn zwei Personen mit dem Preis einverstanden sind“, sagt Vojta und ergänzt: „Wenn ich in der Früh aufstehe, kann ich mich in den Spiegel schauen.“

Der Vertrag sei unter notarieller Aufsicht aufgesetzt und unterzeichnet worden, gibt er weiters zu denken. Vojta vermutet, dass die Vorwürfe politisch motiviert sind, „weil es im Bereich des Generationendorfes einen Durchbruch gegeben hat“.

Die ÖVP will nicht viel zu der Causa sagen: „Wir beteiligen uns weder an Spekulationen noch an Vorverurteilungen, erwarten aber eine lückenlose und transparente Aufklärung“, so Klubsprecher Thomas Puchter auf NÖN-Anfrage.