Kovanda sucht Dialog im Grünen

Nach und nach wird der „Schafberg“ am Rande Gerasdorfs immer grüner. Das zeigte Unternehmer Leopold Kovanda bei der jährlichen Wachstumskontrolle auf seiner Bodenaushubdeponie. Stolz präsentierten er und seine Familie die neuen Bäume und Sträucher, die heuer auf den Schotterhügeln gepflanzt wurden. Ein Abschnitt des Geländes hat sich bereits zu einem kleinen Wald entwickelt, in dem auch zwölf Schafe leben, die dem Gelände seinen Namen verleihen.

Die ehemalige Schottergrube soll zum Naherholungsgebiet werden, so wurde es zwischen Gemeinde und Kovanda 2018 im „Generationenvertrag“ vereinbart. Noch darf die Baufirma die Fläche für das Abladen von Bodenaushub benutzen, doch ab 2033 wird der Betrieb gestoppt. Ab da soll das 250.000 Quadratmeter große Areal voll begrünt werden und den Gerasdorfern frei zugänglich gemacht werden. Damit die zukünftigen Besucher am Schafberg neben der Natur auch einen Ort zur Andacht finden, wurde nun auch ein Marterl auf dem Hügel aufgestellt. Die Wachstumskontrolle wurde dazu genutzt, das Kreuz von Pater Luke Eziukwu einweihen zu lassen.

Auf Streit folgt Naturschutz

Während der Segnung wurde in den Fürbitten auch der „Kampf um Gerechtigkeit“ der Familie Kovanda angesprochen. Tatsächlich haben die Kovandas im Ort regelmäßig mit Anfeindungen aufgrund ihrer Bauvorhaben zu kämpfen. So war 2017 auch die Entstehung der Deponie ein großes Streitthema. Die Gerasdorfer fürchteten eine erhöhte Verkehrs- und Staubbelastung, es wurde sogar ein Bürgervotum gegen das Projekt veranstaltet. Auch die Gemeinde hatte Einwände, weshalb ein Mediator bestellt werden musste, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Statt den geplanten 45 Metern durfte der Hügel nur mehr 18 Meter hoch werden, außerdem wurde die Laufzeit der Deponie auf 15 Jahre verkürzt, so lautet der Kompromiss, der im Generationenvertrag ausgehandelt wurde.

Seitdem bemüht sich die Gerasdorfer Baufirma, ihre Deponie möglichst verträglich zu gestalten: So seien die Schotterhügel etwa wie eine Suppenschüssel angelegt, um den Betrieb besser abschirmen zu können, erklärt Leopold Kovanda. Durch die Begrünung der Flächen solle Staub gebunden werden, mit verschiedenen Pflanzenarten versuche man außerdem die Biodiversität zu wahren. Auch über tierische Besucher freut sich die Unternehmerfamilie. So leben etwa Rehe, Fasane und Hasen auf dem Areal, erzählt Kovanda: „Bei uns haben sie Deckung, Nahrung und Ruhe, und das, obwohl wir hier auch arbeiten.“ Selbst hauseigenen Honig bekommt die Unternehmerfamilie von Bienenvölkern, die am Schafberg angesiedelt sind und von Imkern betreut werden. Man sei zwar behördlich verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen, aber würde dabei weit über die Vorgaben hinausgehen, meint Leopold Kovanda. „Man könnte fast sagen, ich bin ein verkappter Grüner“, lacht er.

Tochter Eva Kovanda Jr. mit den namensgebenden Schafen. Sie soll das Familienunternehmen später übernehmen. Foto: Victoria Hehle

Nach und nach soll das ganze Deponiegelände begrünt werden, erklärt Leopold Kovanda. Zur Bewässerung will er dazu auch ein Speicherbecken für Regenwasser auf der Freifläche bauen. Foto: Victoria Hehle

Von Seiten der Politik scheint man über die Zustände der Deponie zufrieden zu sein. „Herr Kovanda ist ein seriöser Geschäftsmann und macht das gut“, meint Grünen-Gemeinderat Christian Koza bei der Wachstumskontrolle. Ein anderes Thema belastet die Beziehung zwischen Kovanda und der Gemeinde jedoch weiterhin: Die Unternehmerfamilie plant, nur 600 m von ihren Anlagen entfernt eine weitere Schottergrube auszuheben (die NÖN berichtete). Derzeit befindet sich das Projekt in der Einreichungsphase, wurde aber durch die Einsprüche der Gemeinde aufgeschoben.

Für die Kovandas würde eine nahegelegene Schottergrube bedeuten, dass sie weniger Rohmaterialien durch ganz Niederösterreich hertransportieren müssten. Dadurch könnte auch Gerasdorf weniger vom Verkehr belastet werden und man würde CO2-Ausstoß sparen, meint Leopold Kovanda: „Das ist gelebter Naturschutz.“ Für Grünen-Gemeinderat Christian Koza sorgt der Gedanke des Schotterabbaus nahe den Wohngebieten für „Bauchweh“. Das größte Problem sieht er dabei, dass die Kovandas nicht die einzigen wären, die Interesse am Abbau hätten: „Und man kann es entweder nur allen oder niemandem gestatten“, sorgt sich der Gemeinderat. Gespannt warten beide Seiten auf die Entscheidung der Behörden. Unabhängig davon wolle man weiterhin den Dialog miteinander aufrechterhalten, betonen beide Männer während des Rundgangs am Schafberg.