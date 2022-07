Tote 49-jährige aus Enzersfeld: „Mord wieder Thema“

Werbung

Freunde der Verstorbenen hatten in den Tagen nach ihrem Tod bei der Tankstelle in Eibesbrunn ein Kreuz errichtet und Kerzen angezündet. Foto: Michael Pfabigan

„Nach dem technischen Gutachten ist der Verdacht des Mordes wieder ein Thema“, sagt Anwalt Florian Höllwarth: Er vertritt die Mutter einer 49-jährigen Enzersfeldnerin, die am 21. November schwer verletzt neben der Brünnerstraße, im Ort heißt sie Wiener Straße, bei der Tankstelle in Eibesbrunn gefunden wurde.

Der Lebensgefährte der Frau beteuert, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe, die Verletzungen der Frau deuten jedenfalls auf einen Zusammenprall mit dem Auto des Lebensgefährten hin. Die Staatsanwaltschaft beauftragte deshalb ein technisches Gutachten, das ausloten sollte, wie weit Unfall oder Absicht wahrscheinlich sind. Das gerichtsmedizinische Gutachten geht davon aus, dass die Frau in der linken Becken- und Rückenregion vom Stoßfängerbereich des Dodge RAM des Lebensgefährten getroffen wurde, die Kollisionsgeschwindigkeit betrug dabei zumindest 15 km/h. Die 49-Jährige war demnach zum Zeitpunkt des Aufpralls in der Hocke. Falls die Frau beim Losfahren bereits gehockt war, war sie für den Lenker nicht zu sehen, sagt das Gutachten, „allerdings ist davon auszugehen, dass sie für ihn erkennbar war, als sie sich aktiv in diese Posi tion bewegt hat“, heißt es in der Analyse.

Anwalt Florian Höllwarth vertritt die Mutter der Toten. Foto: zVg

„Herr des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft. Wir warten, was diese anklagt: Mord oder fahrlässige Tötung“, sagt Anwalt Florian Höllwarth: „Wir werden uns dem Strafverfahren als Privatbeteiligte mit Schmerzensgeldansprüchen anschließen und uns überlegen, ob wir nicht auch zivilrechtlich Klage gegen den Lebensgefährten erheben.“ Dieser hatte es nicht einmal der Mühe wert gefunden, die Mutter der Verstorbenen oder ihre 19-jährige Tochter von dem Unfall zu informieren.

Ein Prozesstermin ist noch ausständig, für den verdächtigen Lebensgefährten gilt die Unschuldsvermutung.

