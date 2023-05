Erst 260 verkaufte Bände: Spillern will Chronik mehr bewerben

Der „Verein Geschichte Spillern“ mit Präsident Willi Hajni lud in der Vorwoche zur Generalversammlung. Von den 30 Mitgliedern fanden sich 19 im Festsaal ein. Begonnen wurde mit einer Trauerminute für kürzlich verstorbene Gemeindebürger wie etwa Helga Moser, Eva Zehetmayer oder Anton Fröhlich.

Moser habe den Verein immer mit motivierenden Worten gepusht, erinnert sich Hajni. Zehetmayer war im Verein als Rechnungsprüferin aktiv, als Nachfolgerin wurde Stefanie Rathusky einstimmig gewählt. Alle anderen Mitglieder des Vorstands wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.

Das kränkt mich sehr, denn in einer Gemeinde mit 1.300 Haushalten muss es möglich sein, dass man 600 oder 700 Bücher verkauft Präsident Willi Hajni

Danach sprach Hajni von den Aktivitäten des Vereins in letzter Zeit: „Das Buchprojekt war natürlich am wichtigsten, das hat uns sehr viel Zeit und Arbeit gekostet.“ Im Herbst wurde die 600 Seiten starke Chronik über die Geschichte Spillerns präsentiert. Zur offiziellen Präsentation erschienen rund 100 Interessierte, man konnte am Abend 90 Bücher verkaufen.

Danach verlief der Verkauf aber schleppend, 260 Ausgaben wurden insgesamt verkauft, das kann der Präsident nicht nachvollziehen: „Das kränkt mich sehr, denn in einer Gemeinde mit 1.300 Haushalten muss es möglich sein, dass man 600 oder 700 Bücher verkauft.“ Drei Paletten Bücher würden noch in der Druckerei aufliegen.

Chronik soll jetzt mehr beworben werden

Man habe alles getan, um die Bücher direkt zu den Menschen zu bringen, sagte Hainj, man brachte Exemplare nach Stockerau, Bisamberg oder Sierndorf, auch der Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp wurde persönlich beliefert.

Spillerns Bürgermeister Thomas Speigner meinte, dass er von einigen Spillernern erfahren habe, dass das Interesse am Buch bestehen würde, aber die Zeit fehle, es zu kaufen. Und dass viele Bürger gar nicht wissen, dass es das Buch gibt. Deshalb einigte man sich, es mehr zu bewerben. Die Chronik ist um 35 Euro im Gemeindeamt zu erwerben oder direkt bei Präsident Hajni.

Wissenswertes über die Flurnamen

Nach der Sitzung hielt Hajni einen spannenden und interessanten Vortrag über die Flurnamen in Spillern. Er ließ wissen, dass es sich von 57 Straßennamen bei zehn um Flurnamen handelt - wie etwa Am Kälberteich, Mitterfeld oder Wiesener Siedlung.

„Die sind zusammen mit der Gemeinde im 13. Jahrhundert entstanden und haben sich auch nicht geändert“, erzählte er. Anwesende hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die der Hobby-Historiker mit viel Begeisterung beantwortete.

Der Vorstand

Präsident Willi Hajni

Vizepräsident Gustav Harmer

Generalsekretär Martin Senekowitsch

Kassierin Maria Forstner

Kurator Herbert Zehetmayer

Rechnungsprüfer Anton Harmer und Stefanie Rathusky

