ORF-Beitrag über Nazi-Mord in Spillern

Das Bundesland Niederösterreich feiert im kommenden Jahr das 100-jährige Bestehen. Der ORF NÖ gestaltet dafür eine hundertteilige Dokumentationsreihe, wofür in der vergangenen Woche auch in Spillern gedreht wurde. Thema war der Mord an Franz Kovarik, der im Jahr 1923 stattfand.

Der ORF NÖ kontaktierte SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner und plante die Dreharbeiten. Gefilmt wurde dann vor der Ampel - also am Ort, wo der Mord damals passierte - in der Gasse, die nach Kovarik benannt wurde und am Kovarik-Denkmal beim Friedhof. Der Teil der Doku soll im Jänner 2022 im Fernsehen zu sehen sein. Speigner geht von einem informativen Beitrag aus: „Das ist ein sicher für viele Leute interessanter Einblick in die Geschichte Spillerns.“

Der geschichtliche Hintergrund: Am 29. September 1923 wurde der 16-jährige Franz Kovarik beim Verlassen des „33er-Hauses“ in der Stockerauer Straße 2 von einer Gruppe Nazis aus Wien auf offener Straße erschossen. Der Anführer der Truppe, der 31-jährige Hans Strobl, und 25 seiner Mittäter wurden festgenommen und nach Korneuburg ins Gefängnis gebracht. Nur fünf Beteiligte wurden aber in Korneuburg vor Gericht gestellt und anschließend freigesprochen. Begründung: Man konnte den tatsächlichen Todesschützen nicht eruieren. Es galt als Justizskandal vier Jahre vor „Schattendorf“. Am 2. Oktober 1923 fand das Begräbnis des Mordopfers am Friedhof Spillern mit 15.000 Menschen statt.