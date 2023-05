Neues Angebot: Wie man mit dem Verlust eines Kindes leben lernt

Im Herbst 2022 wurde auf Initiative von Vizebürgermeister Dietmar Ruf am Gemeindefriedhof Gerasdorf ein Sternenkinder- bzw. Engelsgrab errichtet (die NÖN berichtete). Faktum ist: Jede dritte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt, lange Zeit waren diese „Sternenkinder“ oder „Engelskinder“ ein Tabuthema, und es war unmöglich, Müttern, Vätern und anderen betroffenen Angehörigen in ihrer Trauerarbeit zu helfen. Nun wird durch das Engelsgrab ein sowohl anonymer als auch bewusster Ort des Gedenkens und der Trauerarbeit ermöglicht.

Parallel zu der Errichtung des Grabes wird nun in dem neu geschaffenen Ordinations- und Therapiezentrum Geravital in Gerasdorf eine Möglichkeit zur aktiven Trauerarbeit angeboten. Die beiden Psychotherapeutinnen (in Ausbildung unter Supervision) Katrin Reisenhofer und Anna-Katharina Stiller haben es sich zur Aufgabe gemacht, Mütter, Väter und Angehörige von Sternenkindern bei der Trauerbewältigung zu begleiten und zu unterstützen.

„Der Verlust eines Kindes ist für Betroffene oft schwer auszuhalten. Von einem Moment zum anderen ist alles anders“, beschreiben die beiden Therapeutinnen. Ziel der therapeutischen Gesprächsgruppe ist es, sich in einem geschützten Rahmen zu treffen, um mit anderen Betroffenen über das Erlebte zu sprechen. „Es geht darum, sich verstanden zu fühlen und gemeinsam mithilfe unserer Unterstützung einen Weg aus der Fassungslosigkeit und der Trauer zu finden“, erklären sie.

Vizebürgermeister Dietmar Ruf freut sich über das neue Angebot, denn: „Es ist eine wichtige Ergänzung und wird hoffentlich der einen oder anderen Sternenmutter in Gerasdorf helfen, ihren Verlust auch verarbeiten zu können“.

