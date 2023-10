„Gold“ für Volksschulen in Korneuburg und Hagenbrunn

31 niederösterreichische Schulen erhielten in St. Pölten die Plakette für die Auszeichnung als „Gesunde Schule“ von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verliehen. Davon wurden 14 Schulen für bereits vier qualitätsvolle Schuljahre mit einer Plakette in Gold belohnt - darunter die Volksschule 2 in Korneuburg und die Volksschule Hagenbrunn.

„Wir haben in den letzten vier Jahren viele Aktionen zum Thema ,Gesunde Schule' durchgeführt“, heißt es vonseiten der Volksschule 2. Neben diversen Workshops der österreichischen Gesundheitskasse wie Eltern-Kinder-Workshops samt Lehrerfortbildung werden auch in regelmäßigen Abständen eine „Gesunde Jause“ mit Unterstützung einer Bäckerei (Brot und Butter) sowie Obst und Gemüse aus der Region angeboten. Weiters sammeln die Schüler Klimameilen und nehmen auch am Projekt „Apollonia“- Zahngesundheit und an der Aktion „Bewegte Klasse tut gut“ teil. Stolz ist man auch, dass man sich als „Wasserschule“ bezeichnen darf, in der darauf geachtet wird, dass die Schüler ausreichend trinken. Die goldene Plakette nahm Martina Schaffer für die Volksschule 2 entgegen.