Ordination hat wieder offen

Nachdem der langjährige Mediziner Alfred Sedmik im Jänner überraschend seinen Ruhestand angetreten hatte, war die Ordination für Allgemeinmedizin in der Salzstraße 3 für drei Monate geschlossen. Am 3. April hat Rainer Bakalarz-Zákos die Praxis aber wieder eröffnet. Der 47-jährige Anästhesist und Intensivmediziner war zuletzt als Notarzt in Krems aktiv.

„Ich habe lange Zeit intensiven, aber nur kurzen Kontakt mit den Patienten gehabt. Ich möchte nun die Patienten länger begleiten und ihre Gesundheit erhalten“, nennt er den Grund, als niedergelassener Arzt tätig zu sein. Früher habe er in Langenzersdorf gewohnt und so die Gegend kennen und schätzen gelernt, ergänzt er.

In nur wenigen Tagen hat er auch sein neues Team sehr zu schätzen gelernt, betont er. Traude Czarda hat er „übernommen“, sie war bereits mehr als vier Jahre in der Ordination tätig. Katrin Filkorn war bisher im benachbarten Ärztezentrum tätig. „Ich bin sehr froh, hier zu sein, und habe auch schon Kollegen vom Ärztezentrum kennengelernt“, sagt der Mediziner.

Bürgermeister Michael Oberschil stattete der Ordination gleich einen Besuch ab und meinte erfreut: „Es ist mir bewusst, dass es nicht leicht ist, Ärzte für die Allgemeinmedizin zu finden. Daher freuen wir uns, dass die Praxis wieder besetzt ist.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.