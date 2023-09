Fakten statt Internet: Ärzte laden zum persönlichen Gespräch

Das MedSpace-Ärztezentrum am Korneuburger Hauptplatz ruft gemeinsam mit der Stadtgemeinde Korneuburg ein innovatives Gesundheitsservice ins Leben: Unter der wissenschaftlichen Leitung der beiden Ärzte Erich Altenburger und Andreas Winkler leiten renommierte Fachexperten im Rahmen von Vorträgen und Workshops auf leicht verständliche Art und Weise als Piloten durch den oftmals verwirrenden Informationsdschungel zu wichtigen Gesundheitsthemen. Das Angebot richtet sich an alle Korneuburger ab 18 Jahren.

Gerade das Informationsangebot im Internet liefert zu Gesundheitsfragen in Sekundenschnelle eine unüberschaubare Flut an Fakten, die Interessierte oftmals verwirrt und hilflos zurücklässt. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Top-Experten unseres Zentrums zu den wichtigsten Gesundheitsthemen geprüfte und klar verständliche Informationen zu bieten, die für die Teilnehmer einen tatsächlichen Mehrwert und einen Beitrag zur Stärkung der Eigenkompetenz auf dem Weg hin zu einer gesünderen Lebensführung bieten sollen“, erklärt Unfallchirurg und Sportmediziner Altenburger seine Intention. Brennende Fragen können in direktem Gespräch mit den Experten erläutert werden.

„Bei der Auswahl der Themen denken wir insbesondere an jene Gesundheitsbereiche, die für die 50-plus-Generation von höchstem Interesse sind“, ergänzt Neurologe und Geriater Winkler. Neben Erkrankungen des Bewegungsapparats stünden in Österreich vor allem Herz-Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des Gehirns und Nervensystem sowie psychische Beeinträchtigungen wie Depressionen und Angst an führender Stelle jener Leiden, die die Lebensqualität beeinflussen, führt Winkler aus.

Für Bürgermeister Christian Gepp ist die Vortragsreihe eine ideale Ergänzung zum bestehenden Angebot: „Korneuburg hat sich in den letzten Jahren auch als Gesundheitsstadt gut etabliert und beherbergt eine hohe Dichte an hervorragenden Medizinern“, sagt er. Er sieht in den Vorträgen einen „wertvollen, aber vor allem niederschwelligen und kostenlosen Beitrag“ zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins und der Gesundheitskompetenz.

Die Termine:

27. September: Bewegung als Medikament (E. Altenburger)

18. Oktober: Demenz - So kann ich vorbeugen (A. Winkler)

22. November: Darmgesundheit (C. Schweitzer)

13. Dezember: Was Ihr Gynäkologe für Ihre Gesundheit tun kann (B. Schlechta)

Ort: MedSpace Korneuburg, Hauptplatz 18/2 OG/Top H04, Korneuburg

Uhrzeit: 18.30 bis 19.30 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten unter 02262/73573 oder office@medspace.at (begrenzte Teilnehmerzahl)