Gesundheits-Vortrag Die Schilddrüse im Fokus

Lea Pröstler, Theresia Kreitmayer, Herbert Zeitlhofer, Vera Keuschnig, Christine Huber, Sabine Ratsch, Helene Schretzmeier, der Vortragende Mediziner Karl Bachmayer, Anna Schauhuber, Edith Schabel, Michaela Greil, Wolfgang Schöber, Hildegard Glassl, Heinrich Lendl, Regina Schöber und Inge Hammerschmidt nahmen sich nach dem Vortrag noch Zeit für ein Foto und angeregte Gespräche. Foto: Gesunde Gemeinde

W arum ist die Schilddrüse für den Körper wichtig und was passiert, wenn sie nicht so funktioniert, wie sie soll? Diese und weitere Fragen beantwortete der emeritierte Doktor Karl Bachmayer in seinem Vortrag „Die Schilddrüse hat immer Saison“, der im Rahmen des Tut Gut! Angebots „Treff. Punkt. Gesundheit“ von der Gesunden Gemeinde Leitzersdorf im Gasthaus Greil veranstaltet wurde.

Am Abend des 7. Juni wurde im Gasthaus Greil nicht nur gespeist und gefeiert, sondern auch Neues über die Schilddrüse gelernt. Sabine Huber, die Obfrau der Gesunden Gemeinde Leitzersdorf, freute sich, den Experten Karl Bachmayer begrüßen zu dürfen. Mehr als zwei Dutzend Besucher lauschten den interessanten Ausführungen sehr aufmerksam und stellten im Anschluss auch Fragen, sodass sich eine angeregte Diskussionsrunde entwickelte. Unter anderem hörten sie über den Zusammenhang der Hirnanhangdrüse mit der Schilddrüse - sie regt die Hormonproduktion an, sollte diese zu niedrig sein -, über bestimmte Störungen wie die „Strummer“ genannte Überfunktion oder heiße und kalte Knoten. Zusätzlich gab es Tipps, wie man über die Ernährung die Gesundheit der Schilddrüse fördern kann. Auch nach der offenen Diskussionsrunde waren noch persönlichere Fragen offen, die nicht vor Publikum gestellt werden wollten, für die sich Bachmayer ebenfalls Zeit nahm. Die Gesunde Gemeinde Leitzersdorf lädt als nächstes am 3. Juli zur Vollmondwanderung entlang des Tut gut! Schritteweges, der Start ist beim Schild neben dem Gemeindeamt um 21 Uhr.