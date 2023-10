Gerasdorf: Ansturm auf die Impfstraße

Wieder einmal war es so weit: Der 27. Gerasdorfer Gesundheitstag in der Volksschule Oberlisse fand großen Anklang. Vor allem in der Impfstraße, wo man sich gegen Grippe sowie Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung und Keuchhusten (Repevax-Impfung) immunisieren lassen konnte, war der Ansturm groß. In der Gesundheitsstraße wurden Sehtests, Langzeitzuckermessungen, Blutdruckmessen, Body- und Vitalcheck sowie Gedächtnistraining und vieles mehr angeboten. Die NÖ Volkshilfe und das Rote Kreuz waren für Vorführungen und Informationen vor Ort. Zwei Vorträge präsentierten „Vitaminchen und seine Freunde“: „Gesunde ausgewogene Ernährung im Alltag“ von Katharina Steingassner und „Immunsystem stärken - fit für den Winter“ von Eva Strini.