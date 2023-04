Hagenbrunn bleibt „rundum g’sund“

An verschiedenen Ständen waren unter anderem die Aktion „Tut gut Niederösterreich“ oder die „Roten Nasen“ vertreten: Besucher konnten sich im Gemeindezentrum zum Thema Gesundheit informieren und an einem Vortrag mit Schwerpunkten wie Bewegung, Ernährung und Mentale Gesundheit teilnehmen. Organisator war der Arbeitskreis „Gesundes Hagenbrunn“.

Florian Knoll vom Roten Kreuz Korneuburg und Otto Stöger bei der Wiederbelebungsübung mit Sonja Schuchnigg, Elena Schuchnigg, Renate Stöger, Ingrid Pauker und Christina Kocher. Foto: Manfred Mikysek, Picasa

Darüber hinaus nutzten viele Interessierte die Gelegenheit zur aktiven Teilnahme an Übungen, die sich mit der Ersten Hilfe, der Wiederbelebung und dem Umgang mit dem Defribillator befassten. Mit 33 Teilnehmern war auch die Blutspendeaktion sehr erfolgreich.

Arbeitskreisleiterin Silvia Hickelsberger und ihr Damenteam freuten sich nach der langen Pause über die Besucher und boten während der Veranstaltung eine gesunde Jause sowie Kaffee und Kuchen. Als Abschluss des Gesundheitstags präsentierte Verena Titze ihr Soloprogramm „Burnt.out“.

Gemeinderätin Silvia Hickelsberger und „Burnt.out“-Autorin Verena Titze. Foto: Manfred Mikysek

In ihrer Debütshow zeigt Titze ein schonungsloses und traurig-witziges Panorama des Irrsinns der Arbeitswelt und der Exzesse Alkohol, Drogen, Burnout: Probleme, über die im Allgemeinen nicht gerne gesprochen wird. „Es liegt mir sehr am Herzen in Hagenbrunn, dem Weinort, in dem ich aufgewachsen bin, aufzutreten“.

Unter den Besuchern waren Vizebürgermeister Rudolf Schwarzböck, Ortsvorsteher Franz Haller, Birgitt und Robert Hammerl sowie Sylvia Titze, die Mutter der Entertainerin.

