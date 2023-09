Kassenstelle für Kinderarzt schon seit einem halben Jahr vakant

Ab 1. Jänner 2024 wird es zwei neue Kassen-Fachärzte in der Stadt geben: Die NÖ Ärztekammer hat sowohl eine Planstelle für Psychotherapie sowie eine für Urologie geschaffen. „Für beide Planstellen gibt es bereits Bewerber“, freut sich Sigrid Ofner, Pressesprecherin der NÖ Ärztekammer, „somit ist eine Besetzung ab dem 1. Jänner nächsten Jahres möglich.“ Fix ist bereits, dass Rainer Fidesser die Planstelle für Psychotherapie übernehmen wird.

Sorgen bereitet die immer noch vakante Kassenstelle für Kinder- und Jugendheilkunde in der Stadt. Wie die NÖN berichtete, hat die Kinderärztin Anna Riegler ihren Kassenvertrag Anfang des heurigen Jahres zurückgelegt. Die Kassenmedizin mache eine qualitative Betreuung von Kindern und Eltern nicht mehr möglich, argumentierte sie im NÖN-Gespräch. Bis zu 60 Personen hatte sie pro Tag zu betreuen. „Das übersteigt meine Kapazitäten“, begründete sie damals ihre Entscheidung. Damit gibt es mit Ada-Patricia Kovats derzeit nur mehr eine Ärztin für Kinder- und Jugendheilkunde mit Kassenordination in der Stadt.

Seit April diesen Jahres ist die Kinder-Facharztstelle nun schon vakant, die NÖ Ärztekammer hat die Stelle ausgeschrieben - bisher erfolglos. „Bis dato hat sich keiner um die Kassenplanstelle für Kinder- und Jugendheilkunde in Korneuburg beworben“, berichtet Sigrid Ofner, Pressesprecherin der NÖ Ärztekammer. Die Kammer fordert grundsätzlich, dass Kassenstellen attraktiver gemacht werden. „Es besteht derzeit ein akuter Mangel an Kassenärzten, vor dem die Ärztekammer NÖ seit Jahren warnt“, sagt Harald Schlögel, Präsident der NÖ Ärztekammer.

Manche Gemeinden würden bei der Ausschreibung von Kassenstellen besondere Unterstützungen anbieten, weiß die Ärztekammer, „das kann ein Mietkostenzuschuss, barrierefreie Ordinationsräumlichkeiten oder sonstige Hilfen sein“, erklärt Ofner. Das sei in solchen Fällen auch bei der Ausschreibung angeführt. „Bei einigen Stellen führt dies zum Erfolg, andere Stellen bleiben über Jahre unbesetzt“, bedauert sie.

Jedenfalls fordert die Ärztekammer nachhaltige Verbesserungen. „Die Tätigkeit als Kassenarzt – egal ob für Allgemeinmedizin oder als Facharzt – muss so attraktiv sein, dass jene, die diese aktuell ausüben, unbedingt weitermachen und neue Ärzte ins Kassensystem einsteigen wollen. Dazu könnten etwa der Wegfall von Leistungslimitierungen, Bürokratieabbau oder ein allgemeines Dispensierrecht - also das Recht, dass Ärzte verschreibungspflichtige Arzneimittel direkt an die Patienten abgeben dürfen - beitragen“, beschreibt Ofner einen Lösungsansatz.