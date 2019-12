Die zunehmende Unvereinbarkeit zwischen seinem Job und den Ansprüchen seines Gasthauses ließ Wolfgang Greil nach einem Pächter suchen. Mit Friedrich Baumgartinger hat er nun den idealen Partner gefunden.

„Ich habe über die Jahre meinen Gasthof zu einem erfolgreichen Betrieb gemacht. Der Eventstadel, die Hochzeiten, diverse Sonderprogramme - wir sind nahezu ausgebucht“, so Greil. Der nächste Schritt sei ein normaler Wirtshausbetrieb, allerdings mit speziellen Akzenten. Mit seiner Lebensgefährtin besprach Greil die möglichen Alternativen: Zusperren, Job aufgeben, ein neuer Geschäftsführer oder Pächter. Bald erschien letztere Lösung als die sinnvollste für den Weiterbestand und die Weiterentwicklung des Betriebs.

„Ich habe ähnliche Vorstellungen wie Wolfgang. Die Chemie hat sofort gepasst.“Friedrich Baumgartinger, neuer Pächter

Auf ein Inserat in der Branchenzeitung der Wirtschaftskammer meldete sich rasch Friedrich Baumgartinger. Er betreibt als Pächter ein Gasthaus in Wolfpassing an der Hochlei then und suchte schon seit einiger Zeit eine neue Herausforderung, bei der er sein Konzept eines Gastbetriebs besser umsetzen könnte. „Ich habe ganz ähnliche Vorstellungen wie Wolfgang und habe sie auch umzusetzen versucht, aber die Akzeptanz in der Gemeinde war nicht zufriedenstellend. Mit Wolfgang hat die Chemie sofort gepasst“, schwärmt Baumgartinger.

Für Greil war es wichtig, dass der Weg des Eventgasthauses weitergeführt wird. Baumgartingers Küchenkonzept würde auch ideal zu seinen Plänen passen, das Eventgasthaus mit einem Gasthausbetrieb mit gehobenen Ansprüchen zu ergänzen. Dem Personal wurden Übernahmeangebote gemacht, allerdings gehen zwei Mitarbeiter in Karenz und ein Mitarbeiter beginnt seinen Präsenzdienst.

Offizieller Beginn der neuen Ära ist am 8. Jänner 2020, aber natürlich ist schon ab 1. Jänner geöffnet, noch mit Unterstützung von Wolfgang Greil. Montag und Dienstag ist Ruhetag, an den übrigen Wochentagen wird zwischen 10 und 13.30 Uhr wieder ein Mittagsmenü angeboten. Der Abendbetrieb startet um 16.30 Uhr. Der neue Name des Wirtshauses: Eventgasthaus Greil, powered by Baumgartinger.