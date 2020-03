„Keiner kann wissen, woher eine Infektion kommt, und man sollte hier sachlich bleiben. Der Unterschied ist, dass wir ehrlich und offen mit dem Thema umgehen und eigenständige und freiwillige Maßnahmen setzen, damit bieten wir eine Angriffsfläche“, macht er klar. Bestes Beispiel ist für ihn der Fall einer Gymnasiastin, der am Freitag bekannt wurde. „Sie war nie bei uns“, weiß er.

Seit bekannt wurde, dass eine Aerobictrainerin des Fitnessstudios aus Harmannsdorf mit dem Virus erkrankt ist, arbeitet das Team der Gitti City eng mit den Behörden zusammen. Namenslisten jener Mitglieder, die beim Kurs der Trainerin das Studio genutzt haben, wurden ebenso übermittelt wie detaillierte Putzpläne. Und die Geschäftsführung entschied sich aus eigenen Stücken dazu, die Gruppentrainings vorerst abzusagen.

„Wenn mehrere Menschen gemeinsam Sport machen, kann eine Übertragung leichter passieren. Für uns steht hier die Verantwortung über den Profit“, so Leister. Der reguläre Trainingsbetrieb wird aber weitergeführt, höchste Hygienemaßstäbe würden ohnehin immer gelten.

Das Team der Gitti City hält jedenfalls eng zusammen: Alle 25 Mitarbeiter sind nach wie vor im Einsatz und topfit.

"Wir bedanken und auch herzlich bei all jenen Kunden, die uns auch in dieser schwierigen Zeit die Treue halten", so Leister. Und auch gegenüber der betroffenen Aerobictrainerin zeigt er sich solidarisch: „Alles andere wäre niederträchtig. Sie wusste zum Zeitpunkt des Kurstermins nicht, dass sie krank ist. Da gibt es keine Schuldigen“, weiß er.