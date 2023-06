„Das Koloman“: Stockerauer Wohnprojekt auf Kurs zur Fertigstellung

„Es freut uns, in Stockerau gleich drei entscheidende Kriterien für ein gelungenes Wohnprojekt umzusetzen: hoher Wohnkomfort, eine Top-Lage und eine energieeffiziente Bauweise. Die Nähe zu Wien und die gute örtliche Infrastruktur machen ,Das Koloman‘ für Jungfamilien besonders interessant“, erklären die beiden Vorstände der Süba AG, Heinz Fletzberger und Manfred Wachtler, bei der Gleichenfeier.

Mit seiner Lage im Wiener Speckgürtel bleibe das Projekt für Familien vergleichsweise leistbar. „So kostet in unserem Wohnprojekt in Stockerau eine 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung mit einer 20 Quadratmeter großen Loggia um ein Drittel weniger als eine vergleichbare Wohnung in Wien“, fügt Fletzberger hinzu.

Die Gleiche ist mittlerweile erreicht. Foto: Süba AGR. Brunhölzl

In der Hauptstraße 8 in Stockerau entstehen unter dem Namen „Das Koloman“ insgesamt 190 Miet- und Eigentumswohnungen, in fußläufiger Nähe sind der Bahnhof und Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Die barrierefreien Wohnungen in den Größen zwischen 45 und 119 Quadratmetern haben Freiflächen wie Balkone, Terrassen, Loggien oder Gärten. Durch die hofseitige Bauweise ist das Wohnprojekt eine Ruhe-Oase inmitten der Stadt.

„Das Koloman ist ein gelungenes Wohnprojekt, das sowohl die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner abdeckt als auch Nachhaltigkeit und Leistbarkeit von Wohnraum berücksichtigt. Ich freue mich, dass Stockerau schon bald um ein neues Zuhause für Familien reicher sein wird“, sagt Andrea Völkl, Bürgermeisterin von Stockerau.

Visualisierung des Wohnprojekts mitten in Stockerau. Foto: Süba AG

Das vom Architektenteam Maurer geplante und vom Generalunternehmer Zech-Bau umgesetzte Projekt kombiniert im Rahmen eines smarten Energiekonzepts Bauteilaktivierung, Photovoltaik sowie Luft­wärme­pumpen und stellt sicher, dass Heizen und Kühlen ohne fossile Energieträger möglich wird. Dies nützt dem Klima, aber auch den künftigen Bewohnern, für die die monatlichen Energiekosten deutlich geringer ausfallen werden als bei einem herkömmlichen Projekt.

Auch die Baustelle selbst ist ein starkes Signal für nachhaltiges Bauen: Als erster Bauträger Europas testete die Süba AG in Stockerau im Rahmen eines Pilotprojekts insgesamt 16 Mikrowindturbinen zur autonomen Stromversorgung. Die Windturbinen mit einer Leistung von bis zu 16.000 KW/h pro Jahr wurden auf einem Baukran montiert und versorgen den Kran sowie das Baubüro während der Bauarbeiten mit Strom. Die Süba plant, diese innovative Lösung in Zukunft auch auf weiteren Baustellen einzusetzen.

Der Generalunternehmer Zech-Bau, der für die Umsetzung des Projekts verantwortlich ist, bringt seine umfangreiche Erfahrung im Wohnbau ein. „Wir sind stolz darauf, Teil dieses besonderen Projekts zu sein. Gemeinsam mit Süba setzen wir neue Maßstäbe für nachhaltiges und leistbares Bauen und schaffen Lebensräume, in denen sich Menschen wohlfühlen können", so Geschäftsführer Manuel Kanz.