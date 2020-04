Zwei Wanderer machten Pause am Eingang zum Oberleisersteinbruch an der Landestraße Ernstbrunn nach Klement. Weil dort vermutlich schon mehrere Wanderer ihr Pause gemacht und auch Notdurft verrichtet haben, wollten die beiden die dort liegenden Papierreste anzünden. Was trotz des starken Windes auch gelang. Die Trockenrasenfläche fing natürlich sofort Feuer und ein Flächenbrand entwickelte sich daraus.

Die beiden versuchten den Brand mit Jacke und Decke zu löschen, zum Glück kamen die zwei Klementer Franz Schindler und Gerhard Riedle zufällig vorbei und halfen den beiden Unglücksraben mit Schaufeln beim Löschen, sonst wäre wahrscheinlich das ganze Steinbruchgebiet der Erzdiözese Wien ein Raub der Flammen geworden.