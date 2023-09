Second Hand in Stockerau: „Habe das Gefühl, dass mehr Zulauf da ist“

Anne Bitz betreibt seit Anfang 2022 das „Glückskind“, dessen Sortiment an Second Hand-Outfits für Mädchen und Buben bis zur Größe 164 reicht. „Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten mehr Zulauf von Kunden da ist, die nicht aus ideellen Gründen bei mir einkaufen, sondern die es einfach müssen“, erzählt sie. Das kleine Geschäft in der Hauptstraße hat sie gegründet, weil das Deutschland-Studium der diplomierten Pädagogin in Österreich „nicht so anerkannt wurde, wie ich es gerne wollte“.

Und da ihr Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, wollte die Stockerauerin einen Beitrag leisten. „Die Kreislaufwirtschaft leben wir auch privat“, schildert sie. Ganze sieben Kleidergrößen durchwachsen Kinder in den ersten beiden Lebensjahren, vieles davon passt nur ein paar Monate. Das belastet nicht nur die Geldbörse. „Auch ökologisch macht es keinen Sinn, wenn makellos erhaltene Outfits im Kasten verstauben oder gar weggeworfen werden“, betont Bitz.

Foto: Glückskind/Gerald Lauffer

Sie nimmt ausschließlich erstklassige, gewaschene Kleidung, die keine Flecken und Löcher vorweisen, an. Sie meidet damit das „Keller-Dachboden-Gemüffel“ und will damit zeigen: „Second Hand ist nichts, wofür man sich schämen muss.“ Es verliere auch mittlerweile das „Label, dass man sich sonst nichts mehr leisten kann“. Denn viele suchen sie auf, um der Wegwerfgesellschaft zu entkommen.

Ich kann meinen Beruf als Pädagogin ausüben. Das ist total schön und das würde ich gern noch ausbauen

Dazu kommt, dass die Menschen nicht nur zum Einkaufen kommen: Das Stammklientel bleibt mit den Kindern. Das Glückskind hat Platz zum Spielen, Stillen und Plaudern. Und plötzlich „liest die Oma dem eigentlich fremden Kind vor“, führt Bitz ein Beispiel an, dass sich das Geschäft zum Treffpunkt entwickelt. „Und ich kann meinen Beruf als Pädagogin auch ausüben. Das ist total schön und das würde ich gerne noch ausbauen.“ Sie sehe, dass viele Leute allein sind. „Hier können sie sagen, wie's ihnen geht.“

Kleider-Pakete für schmale Börse: Kunde bestimmt den Preis

Der Kundenzulauf - zumeist aus Stockerau, aber auch aus der Umgebung und aus Wien - stellt sie zufrieden, mittlerweile werden auch Schuhe, Spielsachen, Bücher, Hörbücher und Geschenksideen gebracht. Vor 2022 hat der Korneuburger Kinderladen „MumSell“ am jetzigen Stockerau-Standort die Waren günstiger oder aus zweiter Hand verkauft. „Corona war zu viel“, erklärt Bitz die Schließungsgründe. „Ich habe das Konzept umgeschmissen und mich auf Second Hand konzentriert.“

Weil der Schulstart für immer mehr Familien im Bezirk Korneuburg eine echte finanzielle Herausforderung darstellt, stellt das Glückskind individuell nach Größen sortierte Kleider-Pakete für Eltern mit schmalen Geldbörsen zusammen. Der Preis wird nach Einschätzung der Kunden festgelegt. Wer gut erhaltene Kindersachen zu Hause hat, kann sein Glück mit einem Kommissionsverkauf im Glückskind versuchen.