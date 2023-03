Lehrling hat Silberne „erkocht“

Beim Wettbewerb „Wirtshaus Battle – Young Talents“ wurden die besten Nachwuchstalente in den Bereichen Küche und Service gesucht und natürlich auch gefunden. „Beim Lehrlingswettbewerb in der HLF in Krems hat unser Lehrling Stefan Bierschock die Silberne erkocht“, freut sich Gerhard Knobl vom Gasthaus „Goldenes Bründl“ in Oberrohrbach.

Die Jury war von den geschmacklichen, handwerklichen und optischen Leistungen bei Speisen und Service beeindruckt. Harald Pollak, Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, und Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, sind sich sicher: „Die Zukunft der Niederösterreichischen Wirtshauskultur ist in guten und vielversprechenden Händen.“

