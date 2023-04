So mancher Spaziergänger hat sich in den vergangenen Tagen über den Kahlschlag am Brunnberg gewundert. Plötzlich ist der Aussichtsturm wieder gut zusehen, die Fläche rund um das Marterl und bis zum Motorradclub Wild Eagles präsentiert sich aber kahl.

„Das wird nicht lange so bleiben, in zwei Jahren ist alles wieder verwachsen“, erklärt Gemeinderat Karl Stark. Er ist auch Obmann der Agrargenossenschaft, die für diese Fläche zuständig ist. Rund 300 bis 400 Bäume wurden gekappt, „aber nur kranke“, so Stark. Allerdings sei die Maßnahme dringend nötig gewesen. Denn zahlreiche Akazien hatten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, zudem waren Eschen in schlechtem Zustand.

„Äste sind heruntergefallen, einige Bäume waren schon umgefallen“, beschreibt Stark die Situation. Es sei einfach zu gefährlich gewesen, nichts zu unternehmen. Deshalb legten rund 15 Mitglieder der 28 Personen umfassenden Agrargemeinschaft los und entfernten die überalteten oder kaputten Bäume fachgerecht. Der Nebeneffekt: Jeder aus der Agrargemeinschaft konnte ein Los und somit Brennholz erwerben. Vorbereitet wurde auch die Möglichkeit, ein Wasser-Rückhaltebecken zu vergrößern.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.