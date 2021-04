Johann Schachl, der zu diesem Zeitpunkt am Feld arbeitete, erzählt: „Ich war gerade mit dem Anbau von Mais beschäftigt. Dabei wird üblicherweise der Klutenräumer eingesetzt, der bis zu 10 Zentimeter in die Erde geht, um Steine und Pflanzenrückstände zu beseitigen. Als ich mit dem Gerät die dritte Runde über das Feld fuhr, hörte ich plötzlich einen dumpfen Klang. Ich sah mich um und erblickte in der Erde eine Granate. Ob sie noch scharf war, weiß ich nicht, aber der Sprengkopf war noch drauf.“

Kriegsrelikt Obergänserndorf: Granate blieb in Grubber stecken

Schachl informierte daraufhin den Grundstückseigentümer Johannes Schachel und verständigte die Polizei, die innerhalb kürzester Zeit vor Ort war. Von den Beamten wurde der Entminungsdienst eingeschaltet, der die Granate sicherte und entsorgte. „So einen Fund hatten wir bis jetzt auf unseren Feldern noch nie. Die Granate soll sogar noch scharf gewesen sein“, meint Johannes Schachel.