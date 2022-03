Gratis-Blumensamensackerl - Stadt soll erblühen

Heuer widmet sich die Stadtgemeinde Korneuburg intensiv dem Thema Blühwiesen. Sie sind eine unerlässliche Nahrungsquelle und wertvoller Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge und tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Tatsächlich können damit in Niederösterreich rund 600 Wildbienenarten - viele davon leben am Bisamberg - unterstützt werden.

Die Stadtgemeinde und das Stadtmarketing Korneuburg haben eine Aktion ins Leben gerufen, bei der alle Bürger beim Einkauf in Korneuburger Geschäften in der Zeit von 14. bis 19. März ein Säckchen Blumensamen erhalten. Dabei soll auch die Aktion „Blühwiesensonntag“ von „Natur im Garten“ unterstützt werden. „Natur im Garten“ ruft am Sonntag, dem 3. April, zum gemeinsamen Blühwiesensonntag auf.

Mit der Aktion weist die Stadt auf die besondere Wichtigkeit von Blühwiesen für unsere Nützlinge hin. Alle Korneuburger sollen angeregt werden, auch im eigenen Garten eine Blühwiese anzulegen. Die Stadtgemeinde Korneuburg stellt dafür 1.000 Samen-Säckchen kostenlos zur Verfügung.

Bürgermeister Christian Gepp zu dieser Initiative: „Eine Blühwiese ist eines der krönenden Elemente im Naturgarten. Jeder Quadratmeter ist wertvoll. Machen Sie mit, und lassen Sie mit wenig Aufwand eine pflegeleichte und attraktive Oase für unsere Artenvielfalt erblühen. Gemeinsam leisten wir damit einen wichtigen regionalen Beitrag.“

Wie man am besten eine Blühwiese anlegt, erfährt man unter: www.bluehsterreich.at oder am „Natur im Garten“-Telefon unter 02742 74 333

