Langenzersdorfer FF-Jugend: „Einer für alle, alle für einen“

Die Florianis haben es jetzt Schwarz auf Weiß: Die 1977 gegründete Feuerwehrjugend ist die größte in ganz Niederösterreich. Für die knapp 10.000-Seelen-Gemeinde am Rande der Bundeshauptstadt ist das ein starkes Ausrufezeichen, was die Integrität der Bevölkerung zu ihrer Wehr betrifft. Was unterscheidet Langenzersdorf hier von allen anderen Gemeinden? Oder anders gefragt: Was macht man hier besser?

Seit 2019 ist Nadine Buchter die Leiterin der Jugendfeuerwehr. Gemeinsam mit ihrem Team schaffte es die 24-Jährige den richtigen Ton zu finden, um Jugendliche zu motivieren, den Florianis beizutreten. Wobei sie vor allem das Team betonte: „Denn ohne das wäre das alles nicht möglich gewesen.“ Gerade in Coronazeiten hätte das Modell „Motivation“ seine Reifeprüfung bestanden. „Es gab regelmäßige Online-Stunden“, erinnert sich Buchta.

Das Betreuerteam (hinten, v.l.) mit Patrick Herrmann-Aringer, Gerald Blaschegg, Andreas Stocker, Ronald Christelbauer, Jakob Ruthner, Alexander Waldherr, Leiterin Nadine Buchta, Julia Mitiszek, Pascal Indra und Dominik Buchta (vordere Reihe, v.l.) bauten die größte Jugendfeuerwehr des Landes auf. Foto: FF-Langenzersdorf

Das Interesse wurde auch durch Schnupperstunden oder Werbung in den Schulen geweckt. „Das ergab so etwas wie einen Gruppeneffekt. Wenn einer bei uns war, erzählte er den anderen davon. So wurde die Gruppe immer größer und es bildete sich eine echte Kameradschaft“, spricht sie über das Erfolgsgeheimnis. Dementsprechend auch das Motto „Alle für einen, einer für alle“.

Mittlerweile zählt die Jugendfeuerwehr 36 „Mann“ und „Frau“, denn vor allem das weibliche Geschlecht hat hier stark aufgeholt und zählt derzeit 13 Mitglieder.

Vorige Woche stand einer der Höhepunkte des Jahres für den Nachwuchs im Alter von zehn bis 15 Jahren auf dem Programm. Der sogenannte „24-Stunden-Tag“. Gespickt mit zahlreichen Übungen wie Bergungen, Löschen, Unterricht, entlaufene Tiere einfangen, aber auch mit Spielen wurde der Ernstfall trainiert, bei dem der Spaß nicht zu kurz kam. Trotz Regenwetter wurde das volle Programm absolviert und die Jugend zeigte sich dabei höchst motiviert und ohne zu murren, obwohl die Nacht, dank Übungseinsätzen, kurz war und die „Tagwache“ dafür umso zeitiger in der Früh ausgerufen wurde. Gestärkt durch Hot Dogs oder auch Lasagne war das für alle leicht zu ertragen.

Jeden Freitag, außer während der Ferien, trifft man sich von 17 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Wer Lust und Laune hat, sich ein Bild von der Vielfältigkeit des Angebots zu machen, ist dazu herzlich eingeladen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.