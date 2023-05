Rheumatologie in Stockerau: 6.000 Patienten-Kontakte pro Jahr

Mitte letzten Jahres wurde die Rheuma-Ambulanz - die größte des Bundeslandes Niederösterreich mit circa 6.000 Patienten-Kontakten pro Jahr - in neu adaptierte Räumlichkeiten in den dritten Stock übersiedelt: Jetzt ist ausreichend Platz vorhanden: für Patienten-Untersuchungen, Gelenksultraschall, Infiltrationen, Kapillarmikroskopie und Punktionen. Zusätzlich wurde 2022 eine Tagesklinik gegründet, die mit einem breiten Angebot diverser Infusionstherapien den stationären Bereich entlastet.

Stationär stehen zwei Stationen mit insgesamt 52 Betten für die Betreuung sowohl allgemeininternistischer als auch spezifisch rheumatologischer und Schmerz-Patienten zur Verfügung. „Eine wesentliche Säule der rheumatologischen Tätigkeit ist die Therapie mit immunmodulierenden Substanzen, unter anderem den sogenannten Biologika, die spezifisch in entzündlich-rheumatologische Krankheitszustände eingreifen und diese damit beherrschen können“, weiß Primaria Judith Sautner.

Primaria Judith Sautner, Leiterin der 2. Medizinischen Abteilung am Landesklinikum Stockerau Foto: Marianne Schnitzler, Marianne Schnitzler

Im Jahr 2022 wurde auch die osteologische Konsiliarversorgung für die Abteilung Orthopädie und Traumatologie am Landesklinikum Korneuburg etabliert. „Dies ist bei einer zunehmend alternden Bevölkerung mit einer steigenden Rate an Osteoporose notwendig und wichtig, auch gerade, um frühzeitig nach der Versorgung frischer Frakturen entsprechende medikamentöse Therapien einzuleiten und weitere Knochenbrüche zu verhindern“, so Sautner.

Die 2. Medizinische Abteilung in Stockerau stellt als das Niederösterreichische Zentrum für Rheumatologie die fachspezifische Referenzabteilung für das Bundesland dar, betreut mehrere NÖ Landeskliniken mit Rheuma-Konsiliardiensten vor Ort und ist die einzige Ausbildungseinrichtung für Rheumatologie in Niederösterreich.

Forschungstätigkeit mit Partnern und der „Wachauer Rheumatag“

Neben dem klinisch-rheumatologischen Schwerpunkt betreibt die Abteilung auch Wissenschaft mit Vortragstätigkeit, veröffentlicht Publikationen in rheumatologischen Fachjournalen und betreut laufende klinische Studien. Es besteht eine enge Kooperation mit mehreren medizinischen Universitäten, wie der Karl-Landsteiner-Universität, der Danube-Private-University (DPU) und der Medizinischen Universität Wien. 2022 ist auch das Karl-Landsteiner-Institut für klinische Rheumatologie an die Abteilung in Stockerau zurückgekehrt. Seit 21 Jahren richtet die Abteilung unter Federführung von Oberarzt Thomas Nothnagl auch den „Wachauer Rheumatag“ aus, die größte rheumatologische Fortbildungsveranstaltung in Österreich.

Auch an weiteren Zielen mangelt es Primaria Sautner nicht. So ist seit April des Jahres eine rheumatologische Akutbegutachtungsambulanz im Aufbau.

