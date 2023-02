Große Faschingsparty im Turnsaal

Über 250 Kinder tummelten sich am Faschingssonntag in der Turnhalle der Volksschule West in Stockerau. Der Elternverein und das Team um die irische Native Speakerin Laura Harbourne veranstaltete die Party für die vielen kostümierten Volksschüler. Beim Vier-Stationen-Programm stellten die Mädchen und Burschen ihre Kreativität und Geschicklichkeit unter Beweis. Währenddessen verköstigten die Mitglieder des Elternvereins die wartenden Eltern mit Kaffee und Kuchen. Jedes Kind erhielt einen Faschingskrapfen.

„Wir freuen uns, mit den heutigen Einnahmen jene Schüler finanziell zu unterstützen, die sonst nicht an diversen Schulveranstaltungen wie zum Beispiel Waldpädagogik- oder Skitagen teilnehmen können“, freut sich Marion Simone Hödl, Obfrau des Elternvereins. Ein großes Danke galt dem Baseballverein Stock City Cubs, der an diesem Sonntag auf das Training verzichteten und die Halle den kleinen Faschingsnarren überließen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.