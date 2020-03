Einige Beschwerden sind bei der NÖN eingelangt, wonach Fußgänger beim Bahnhof Leobendorf das Rotlicht ignorieren. Zum Teil schummeln sie sich sogar am geschlossenen Bahnschranken vorbei. Dabei geraten sie natürlich auch sehr nahe an Züge, die gerade aus der Station ausfahren.

Der Bahnübergang hatte traurige Berühmtheit erlangt, als vor wenigen Jahren 83 Schüler von ihren Lehrern am geschlossenen Schranken vorbeigeleitet wurden (wir hatten berichtet, siehe hier und unten). Damals wurde ein Umbau angekündigt. „Es stimmt, im Jahr 2018 wurde angekündigt, dass heuer die Arbeiten beginnen sollen“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha auf Anfrage.

Im April ist ein entsprechender Termin geplant. Problematisch ist allerdings, dass zwar für Fußgänger eine sichere Unterführung gebaut werden kann, nicht aber für Autos. Der Übergang an sich werde also weiter bestehen bleiben. Grund dafür ist laut Batoha der Hochwasserschutz.

Batoha wünscht sich „Ordner“ von ÖBB

Ihr wäre ein Baubeginn natürlich „besser gestern als heute“ recht, allerdings steht die Frage der Finanzierung des Umbaus im Raum. Batoha verweist darauf, dass in anderen Gemeinden entlang dieser Bahnstrecke die ÖBB die Umgestaltungen finanziert hätten. Bis es soweit ist, appelliert Batoha an die ÖBB, zumindest zu den Spitzenzeiten einen Bediensteten für den ansonsten unbesetzten Bahnhof als „Ordner“ einzusetzen.

Gleichzeitig erinnert sie auch an die Eigenverantwortung der Passagiere. Auf diese will auf Anfrage auch der Stettner Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert setzen. Als Betriebsrat der unmittelbar neben dem Bahnübergang gelegenen Produktionsstätte der Bühler-Gruppe will er die Angestellten daran erinnern, dass das rote Licht auch für Fußgänger gilt.

Christopher Seif von den ÖBB bestätigt den Termin mit der Gemeinde und dem Land NÖ. Dabei soll der Planungsstart für die Errichtung eines Personendurchgangs vereinbart werden. Mit der Fertigstellung rechnet Seif spätestens 2023, hofft aber auf 2022. Er appelliert an die Fahrgäste, sich nicht in Lebensgefahr zu bringen. Fast alle Unfälle, die im Bahnnetz passieren, könnten laut Seif durch die entsprechende Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer und die Einhaltung der Vorschriften verhindert werden.

