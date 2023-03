Anrainer genervt: Der Bisamberg soll nicht Spielberg sein

In einem Statement zur Lärmbelastung und Tempobolzerei entlang der B3 fordern die Anrainer in einem Schreiben an die NÖN nun dringend Konsequenzen seitens der Ortspolitik. Ausschlaggebend war der Bericht über die „Freien Mandatare“ rund um Peter König, die sich im Auftrag der Betroffenen für eine Temporeduktion entlang der Bundesstraße in Richtung Bisamberg und Korneuburg einsetzten, aber auch die Reaktion von ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser, der die Wünsche nicht nachvollziehen konnte.

Der langgehegte Groll entlud sich nach Anzeigen eines (wie sie es ausdrückten) „missliebigen Anrainers“, sobald jemand auf dem zur Nebenfahrbahn gehörenden Gehweg parkte. Die Begründung: Einsatzfahrzeuge und auch die Müllabfuhr könnten bei der Restbreite nicht durchfahren.

Die Folge: Die „Parksünder“ wurden mehrmals abgestraft – und das unverhältnismäßig, wie sie argumentieren. Anstatt eines Teils des Gehweges als Parkfläche zu bezeichnen, seien hier Grünflächen geschaffen worden, die angeblich nicht einmal ordentlich gepflegt werden.

Verkehrslast „macht mit der Zeit krank“

Die Betroffenen wandten sich schließlich an die Gemeinde, von der aber kein Feedback kam: Lediglich die „Freien Mandatare“ hätten sich des Übels angenommen, so die Aussage der Anrainer.

Schon in der Früh beginnt der Morgenlärm durch Lkw, Pritschenwägen, Öffis und Autos. „Das macht mit der Zeit krank“, weiß ein Geplagter aus eigener Erfahrung. Er weiß auch, dass sich manche Autofahrer auf den Spuren von Niki Lauda bewegen – nur, der Bisamberg ist halt nicht der Spielberg.

B3 als Ausweichroute für A22: „Tempolimit wäre eher hilfreich“

Das Argument des Bürgermeisters, dass es bei einer seltenen Sperre der A22 nur die B3 als Ausweichmöglichkeit gibt, kann laut den Anrainern nicht gegen ein Tempolimit herangezogen werden, denn: „Wenn es dazu kommt, würden sich in kurzer Zeit erhebliche Staus bilden. Da wäre ein Tempolimit für den Verkehrsfluss sogar eher hilfreich und würde der Gefahr von Auffahrunfällen vorbeugen.“

Eine „Entschärfung“ der Bundesstraße bis nach Bisamberg, wenn nicht gar bis Korneuburg, ist der Wunsch: „Das ist die einzig richtige Entscheidung, um dem Gesamtproblem gerecht zu werden und für mehr Sicherheit und Lebensqualität sehr vieler Bürger zu sorgen.“ Freilich ist dafür auch die Unterstützung der Politik eine Voraussetzung, wie die Anrainer betonen.

