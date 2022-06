Baukosten für Feuerwehrhaus und Bauhof geringer als geplant

Werbung

Endlich konnte die oftmals durch die Corona-Pandemie verschobene Eröffnungsfeier des Feuerwehrhauses und des Wirtschaftshofs stattfinden. Viel Prominenz seitens Politik und Feuerwehr fand sich ein und würdigte in Ansprachen die Umsetzung dieses Projekts.

Durch das Programm führte Amtsleiter Markus Sieghart, der an erster Stelle das Mikrofon an den Planer übergab: Andreas Höfer stellte in kurzen Sätzen das Projekt vor und bemerkte: „Sensationell ist, dass die Baukosten um 250.000 Euro unterschritten und die Eigenleistungen weit überschritten werden konnten. Dies ist vor allem der ruhigen Art von Bürgermeister Karl Lehner, dem immer regsamen Vizebürgermeister Christoph Mitterhauser und FF-Kommandant Herbert Schabel, der laufend die vielen Freiwilligen motivierte und selbst kräftig zupackte, zu verdanken.“

Amtsleiter Sieghart führte Interviews mit Mitterhauser und Schabel bei der zur Sprache kam, wie stolz sie auf den Einsatz der Mannschaft sind: „Es ist schön, dass so viele dem Aufruf zur Mitarbeit gefolgt sind. Die freiwilligen Helfer haben in ihrer Freizeit 15.000 Stunden für den Bau des Hauses und für den Innenausbau geleistet. Wir sollten nicht vergessen, dass neben den Bauarbeiten auch noch der normale Betrieb weitergehen musste. In der Bauphase mussten auch 50 Einsätze gefahren werden. So haben wir allen gezeigt, was wirklich in uns steckt“.

Da das alte Feuerwehrhaus und auch der Wirtschaftshof aus allen Nähten platzten, wurde 2019 der Entschluss gefasst, ein Gelände anzukaufen und beiden eine neue Heimat zu geben. Aber nicht nur der Verein und der Gemeindebetrieb profitierten von diesem Projekt.

Altes Feuerwehrhaus mit neuem Zweck

Im frei werdenden alten Feuerwehrhaus erhält der Musikverein Großmugl neue Räumlichkeiten, und auch Gemeindearzt Matthias Zaloudek kann sich über neue Behandlungsräume freuen. „So entsteht in unserer Gemeinde eine Win-win-win-win-Situation“, zeigt sich der Vizebürgermeister zufrieden.

Bürgermeister Karl Lehner bedankte sich in seiner Rede ebenfalls bei der gesamten Mannschaft. Da er Ende Juni sein Amt zurücklegt, empfahl er bei der Feier erneut: „Unser Vizebürgermeister Christoph Mitterhauser hat sich mit diesem Projekt sehr bewährt und ich schlage ihn hiermit als meinen Nachfolger vor.“

Nach den offiziellen Ansprachen wurde ein Zeichen gesetzt und ein symbolischer Schlüssel überreicht. Somit war das neue Gebäude übergeben. Es folgte die Segnung des neuen Mannschaftstransporters durch Pfarrer Wolfgang Brandner, als Fahrzeugpatin fungierte Inge Genner. Weiters standen Ehrungen am Programm, wobei ganz besonders die Auszeichnung von Karl Mitterhauser, der seine 80-jährige Zugehörigkeit zum Feuerwehrverband feiern konnte, zu erwähnen ist.

Das Ende des offiziellen Teils der Eröffnungsfeier gestaltete der Musikverein Großmugl mit der Landeshymne.

