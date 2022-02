Fledermaus: Jede Art wird aufgespürt

Seit 1997 untersuchen Anton Mayer, Christine Stoiber und Wolfgang Moche, Fachleute des Naturhistorischen Museums Wien, das Fledermaus-Vorkommen im Gemeindegebiet. Sie werden dabei von der Bevölkerung und vom Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz, tatkräftig unterstützt.

Sie durchsuchten im Winter fast alle Keller und im Sommer alle Dachböden der Häuser, Kirchen und Kapellen. Großmugl ist die erste Gemeinde in Österreich, wo eine so gezielte Fledermaus-Kartierung vorgenommen wurde. Dieses Projekt fand deshalb in der europäischen Fachwelt große Beachtung. Seit 2009 koordiniert der Verein der „Freunde des Hollabrunner Waldes“ die Untersuchungen, die seither von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung (KFFÖ) durchgeführt werden.

Halten Winterschlaf in Wein- und Erdäpfelkellern

Jetzt, in der kalten Jahreszeit, ziehen sich etwa zehn Arten in die Röhren der Wein- und Erdäpfelkeller zurück und halten Winterschlaf. Das ist der Zeitpunkt, wo alle zwei Jahre fledermauskundige KFFÖ-Experten die sogenannten Winterquartierkontrollen in einigen Ortschaften rund um den Hollabrunner Wald machen. Im Sommer werden andere Möglichkeiten der Artenbestimmung angewandt.

Netzfänge, zuletzt in Stei nabrunn und Füllersdorf eingesetzt, sind aufwendig. Sie können aber Daten zu Alter und Geschlecht sowie den Status, ob die Weibchen säugen, liefern. „Batcorder“ zeichnen die von Art zu Art unterschiedlichen Rufe im Ultraschallbereich auf, damit kann das Vorhandensein der Arten kontaktlos nachgewiesen werden. Derzeit sind 21 Arten registriert – und erst im Vorjahr wurde eine neue entdeckt: die Brandt-Fledermaus.

Die gefährdeten Wirbeltiere kommen nur mehr dort in ausreichender Zahl vor, wo wenig giftige und bedenkliche Pflanzen- und Holzschutzmittel eingesetzt werden und ein großes Verständnis in der Bevölkerung vorhanden ist.

