Großmugl, Hollabrunn Fledermauszählung: Suche im Weinkeller

Lesezeit: 2 Min KS Karin Schuhböck

Diesmal waren neben den vielen freiwilligen Helfern die führenden Köpfe der Fledermausforschung aus Österreich zugegen und zeugten so vom hohen Niveau dieses Monitorings. Guido Reiter (KFFÖ), Claudia Kubista (NHM) und Kathi Bürger (KFFÖ/NÖ) freuten sich über die große Anzahl an engagierten „Mitsuchern“. Foto: Karin Schuhböck

D er vergangene Samstag brachte Leben in die Weinkeller in den Bezirken Korneuburg und Hollabrunn rund um den Hollabrunner Wald. Am Programm stand die Fledermauszählung. Von den vier Gruppen mit Experten-Unterstützung wurden in 169 Kellern insgesamt 112 Individuen aus neun Arten gefunden.