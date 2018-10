Der Landesparteivorstand der SPÖ NÖ hat die niederösterreichischen Kandidaten für die EU-Wahl im kommenden Frühjahr nominiert. Größte Überraschung aus Sicht der Bezirks-SPÖ: Die EU-Abgeordnete Karin Kadenbach aus Großmugl ist nicht mehr dabei. Sie wurde „Opfer“ des Reißverschlusssystems, das sich die SPÖ selbst auferlegt hat.

Nachdem Andreas Schieder als Spitzenkandidat ins Rennen geht, ist klar, dass nach dem Reißverschlusssystem der dritte Platz – der der SPÖ NÖ gehört – an einen Mann geht. Den Platz von Kadenbach nimmt nun der Melker LAbg. Günther Sidl ein. „Ich habe viele Qualifikationen, aber diese kann ich nicht erfüllen“, kommentiert Kadenbach im NÖN-Gespräch ihre Nicht-Nominierung.

Das Reißverschlusssystem hält sie dennoch für ein gutes Instrument: „Ich bin immer für die Quote und das Reißverschlusssystem eingetreten, auch wenn es mich jetzt selber trifft“, stellt sie klar. Nach zehn Jahren im EU-Parlament sei sie aber noch lange nicht politmüde. „Ich bin jetzt offen für etwas Neues“, sagt sie. Wohin der Weg sie führt, sei aber noch völlig ungewiss.

Aus dem Bezirk wird sich die junge SP-Gemeinderätin Patricia Katsulis aus Korneuburg der EU-Wahl stellen. Sie wird an hinterer Stelle – ohne Chancen auf einen Einzug ins EU-Parlament – kandidieren. Die 28-Jährige will ihre Kandidatur als Zeichen an die Jugend verstanden wissen. „Wir sind die erste Generation, die mit der EU aufgewachsen ist. Die EU hat uns viele Möglichkeiten eröffnet“, sieht sie ihr Antreten als „positive Herausforderung und großes Privileg“.