Watsche wegen Bier? 56-Jähriger vor Gericht

„Sie können den Angeklagten ruhig fragen, es macht aber keinen Sinn“ – die Bemerkung von Richter Martin Bodner am Landesgericht drückte den Frust dieses Verhandlungsversuchs aus. Dem vorangegangen waren die Bemühungen, einen Vorfall am 9. Juli 2021 in Großmugl aufzuklären.

Die Staatsanwaltschaft klagte einen 56-jährigen Österreicher an, seine Schwiegertochter ebendort zweimal ins Gesicht geschlagen zu haben. Aus der schwer verständlichen Schilderung der Vorfälle bei seinem Besuch in Großmugl blieb der Satz „Warum Du Bier trinken, Du bist Frau“ hängen.

Und obwohl der Mann bei der polizeilichen Einvernahme zugegeben hatte, der Frau zwei Ohrfeigen versetzt zu haben, stritt er das vor Bodner ab. Das Kommunikationsproblem des Richters mit dem Angeklagten bestand in der bosnischen Herkunft des Mannes, der „nicht ausreichend Deutsch“ sprach. Der Richter vertagte zwecks Beiziehung eines Dolmetschers. Bei der Polizei war der Mann ohne einen solchen vernommen worden. -

