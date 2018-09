Während man in Großmugl noch immer dem Ende des Restaurants Schillinger nachtrauert, expandiert Karl Schillinger mit seiner „Swing Kitchen“ in atemberaubendem Tempo. In Österreich gibt es inzwischen fünf Standorte: drei in Wien und einen in Graz plus einen Franchisenehmer in Wien.

Kein Wunder also, dass am 12. September im Lokal in der Josefsstadt Milicia, eine Lehrerin, als einmillionster Gast begrüßt werden konnte. Charly und Irene Schillinger waren deshalb extra vorbeigekommen und überreichten der sichtbar überraschten Milicia eine Gold Card, mit der sie ein Monat lang das kulinarische Angebot kostenlos genießen kann.

„Ich bin viel unterwegs und hätte keine Zeit mehr für Großmugl. Obwohl es mir sehr leidtut.“Karl Schillinger bedauert die Schließung

Schillinger erläutert seine Expansionspläne: „Im Moment haben wir vier Baustellen. In Berlin werden wir noch im November zwei Lokale in bester zentraler Lage eröffnen. Dazu kommt dann noch ein neues Franchiselokal am Schwedenplatz in Wien und eines in Bern in der Schweiz.“

Der Franchisenehmer in Bern, ein Hotelier, ist von sich aus mit dem Wunsch, ein Lokal eröffnen zu wollen, an Schillinger herangetreten. Dessen Tochter war bei einem Besuch in Wien in einer Swing Kitchen so begeistert, dass sie damit ihren Vater angesteckt hat. Für drei weitere Lokale hat Schillinger schon sehr konkrete Pläne, und zwar in München, Hamburg und London.

Der Erfolgslauf spiegelt sich auch in den sozialen Netzwerken wieder. Außerdem hat er sehr gute Kontakte zu NGOs aus der veganen Szene, von wo dann auch Anfragen von potenziellen Franchisenehmern kommen.

Damit ist das Schicksal des Restaurants in Großmugl besiegelt. „Ich bin sehr viel unterwegs und hätte absolut keine Zeit mehr, mich auch noch um den Standort in Großmugl zu kümmern. Obwohl es mir sehr leid tut, musste ich diese Entscheidung treffen“, teilte Schillinger mit. Ein eventueller Pächter für das Restaurant ist noch nicht in Sicht.